Правительство рассмотрит выделение субсидий на развитие ЖКХ

Правительство рассмотрит выделение субсидий на развитие ЖКХ

2025-12-04T00:16+0300

энергетика

экономика

россия

дагестан

ингушетия

северная осетия

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидий на развитие предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства за июнь-август 2025 года бюджетам Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии – Алании, сообщил кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О выделении Минэкономразвития России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия – Алания", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на реализацию региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства за июнь-август 2025 года.

