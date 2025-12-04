https://1prime.ru/20251204/pravitelstvo-865182008.html
Правительство рассмотрит выделение субсидий на развитие ЖКХ
Правительство рассмотрит выделение субсидий на развитие ЖКХ - 04.12.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит выделение субсидий на развитие ЖКХ
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидий на развитие предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства за июнь-август... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T00:16+0300
2025-12-04T00:16+0300
2025-12-04T00:16+0300
энергетика
экономика
россия
дагестан
ингушетия
северная осетия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865182008.jpg?1764796567
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидий на развитие предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства за июнь-август 2025 года бюджетам Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии – Алании, сообщил кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О выделении Минэкономразвития России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия – Алания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на реализацию региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства за июнь-август 2025 года.
дагестан
ингушетия
северная осетия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дагестан, ингушетия, северная осетия
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия
Правительство рассмотрит выделение субсидий на развитие ЖКХ
Кабмин рассмотрит выделение субсидий на развитие предприятий энергетики
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидий на развитие предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства за июнь-август 2025 года бюджетам Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии – Алании, сообщил кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О выделении Минэкономразвития России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия – Алания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на реализацию региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства за июнь-август 2025 года.