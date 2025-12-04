Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство рассмотрит выделение субсидий на развитие ЖКХ - 04.12.2025
Правительство рассмотрит выделение субсидий на развитие ЖКХ
2025-12-04T00:16+0300
2025-12-04T00:16+0300
энергетика
экономика
россия
дагестан
ингушетия
северная осетия
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидий на развитие предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства за июнь-август 2025 года бюджетам Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии – Алании, сообщил кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О выделении Минэкономразвития России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия – Алания", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на реализацию региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства за июнь-август 2025 года.
дагестан
ингушетия
северная осетия
00:16 04.12.2025
 
Правительство рассмотрит выделение субсидий на развитие ЖКХ

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидий на развитие предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства за июнь-август 2025 года бюджетам Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии – Алании, сообщил кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О выделении Минэкономразвития России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия – Алания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на реализацию региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства за июнь-август 2025 года.
 
