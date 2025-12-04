https://1prime.ru/20251204/pravitelstvo-865182448.html

Правительство рассмотрит выделение субсидий на развитие центров роста в ДФО

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидий на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О направлении Минвостокразвития России в 2025 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

2025

