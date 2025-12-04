https://1prime.ru/20251204/pravitelstvo-865182568.html

Правительство рассмотрит выделение субсидий на развитие дорог в Якутии

Правительство рассмотрит выделение субсидий на развитие дорог в Якутии - 04.12.2025, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит выделение субсидий на развитие дорог в Якутии

Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидий на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в Якутии,... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T00:16+0300

2025-12-04T00:16+0300

2025-12-04T00:16+0300

экономика

бизнес

россия

якутия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865182568.jpg?1764796579

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидий на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в Якутии, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О предоставлении в 2025 году бюджету республики Саха (Якутия) субсидии из федерального бюджета", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения.

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, якутия