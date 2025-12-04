https://1prime.ru/20251204/pravitelstvo-865182568.html
Правительство рассмотрит выделение субсидий на развитие дорог в Якутии
2025-12-04T00:16+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидий на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в Якутии, сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О предоставлении в 2025 году бюджету республики Саха (Якутия) субсидии из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения.
