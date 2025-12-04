https://1prime.ru/20251204/pravitelstvo-865183099.html

Правительство обсудит увеличение господдержки анимационных фильмов

2025-12-04T00:25+0300

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит увеличение объема государственной поддержки производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на создание условий для увеличения объёма государственной поддержки производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества.

2025

