https://1prime.ru/20251204/pravitelstvo-865183099.html
Правительство обсудит увеличение господдержки анимационных фильмов
Правительство обсудит увеличение господдержки анимационных фильмов - 04.12.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит увеличение господдержки анимационных фильмов
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит увеличение объема государственной поддержки производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества,... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T00:25+0300
2025-12-04T00:25+0300
2025-12-04T00:25+0300
экономика
россия
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865183099.jpg?1764797137
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит увеличение объема государственной поддержки производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на создание условий для увеличения объёма государственной поддержки производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ
Правительство обсудит увеличение господдержки анимационных фильмов
Правительство обсудит увеличение господдержки производства и проката анимационных фильмов
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит увеличение объема государственной поддержки производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на создание условий для увеличения объёма государственной поддержки производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества.