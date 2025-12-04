Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство РФ обсудит оптимизацию регулирования водоснабжения - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/pravitelstvo-865183240.html
Правительство РФ обсудит оптимизацию регулирования водоснабжения
Правительство РФ обсудит оптимизацию регулирования водоснабжения - 04.12.2025, ПРАЙМ
Правительство РФ обсудит оптимизацию регулирования водоснабжения
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит оптимизацию регулирования водоснабжения, сообщает пресс-служба кабмина. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T00:37+0300
2025-12-04T00:37+0300
экономика
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865183240.jpg?1764797861
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит оптимизацию регулирования водоснабжения, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №904086-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект поправок направлен на уточнение основных понятий, которые вводятся законопроектом, и приведение проектируемых положений в соответствие с положениями ранее принятых федеральных законов, а также на устранение административных барьеров при разработке и утверждении производственных программ ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф
Экономика, РОССИЯ, РФ
00:37 04.12.2025
 
Правительство РФ обсудит оптимизацию регулирования водоснабжения

Правительство обсудит оптимизацию регулирования водоснабжения на заседании в четверг

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит оптимизацию регулирования водоснабжения, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №904086-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект поправок направлен на уточнение основных понятий, которые вводятся законопроектом, и приведение проектируемых положений в соответствие с положениями ранее принятых федеральных законов, а также на устранение административных барьеров при разработке и утверждении производственных программ ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.
 
ЭкономикаРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала