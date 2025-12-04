https://1prime.ru/20251204/pravitelstvo-865183240.html

Правительство РФ обсудит оптимизацию регулирования водоснабжения

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит оптимизацию регулирования водоснабжения, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №904086-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект поправок направлен на уточнение основных понятий, которые вводятся законопроектом, и приведение проектируемых положений в соответствие с положениями ранее принятых федеральных законов, а также на устранение административных барьеров при разработке и утверждении производственных программ ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.

