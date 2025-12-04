https://1prime.ru/20251204/produktsiya-865215440.html

В Минпромторге рассказали, какая продукция может получить статус товара СГ

МИНСК, 4 дек – ПРАЙМ. Предприятия машиностроения России и Белоруссии могут в числе первых получить для своей продукции статус "товар Союзного государства", заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. "Мы в первую очередь должны фокусироваться на товарах большой тройки. Это станкостроение, радиоэлектронная промышленность, авиастроение. Конечно, мы надеемся, что здесь первыми будут наши предприятия машиностроения. Очень развитое сельхозмашиностроение в наших странах, и мы надеемся, что они также смогут в числе первых получить признание в качестве товаров Союзного государства", - сказал он журналистам в Минске по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. Замминистра рассказал, что в настоящее время уточняются подходы к определению статуса "товар Союзного государства", но планируется, что доля белорусских комплектующих и сырья в производимом в РФ продукте должна быть минимум 25% и наоборот – российского сырья и комплектующих в производимой на территории Белоруссии продукции. Он подчеркнул, что методика должна быть утверждена на уровне Совета министров Союзного государства. "Нужно на уровне Совета министров принять соответствующие решения. Есть процедура определенная. Мы надеемся, что в 26-м году она будет пройдена", - сказал Чекушов, отвечая на вопрос РИА Новости о сроках начала присвоения статуса "товар Союзного государства". Чекушов пояснил, что благодаря наличию статуса "товар Союзного государства", во-первых, потребители будут знать о том, что в Союзном государстве есть совместно производимый продукт, а во-вторых, такой товар будет иметь доступ к преференциям, к госзакупкам, сможет участвовать в программах поддержки, в программах субсидирования в двух государствах.

