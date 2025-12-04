https://1prime.ru/20251204/prokuratura-865184910.html

Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета Red Wings

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Проверка исполнения законодательства о безопасности полетов организована по факту аварийной посадки самолета Red Wings рейсом "Москва-Пхукет", который вернулся в "Домодедово" из-за проблем с двигателем, сообщила столичная межрегиональная транспортная прокуратура. Как сообщала в среду авиакомпания Red Wings, экипаж ее самолета Boeing 777-200, который направлялся из Москвы в Пхукет, после вылета из "Домодедово" принял решение вернуться обратно из-за проблем с двигателем, зафиксировав изменение параметров работы одного из них. Посадка прошла успешно, никто из 425 человек на борту не пострадал. В экстренных службах, в свою очередь, сообщали РИА Новости о возгорании двигателя, которое ликвидировали. Перевозчик отмечал, что пассажирам предоставят питание и напитки, их также разместят в гостинице. При этом расписание нескольких рейсов авиакомпании будет вынуждено скорректировано. "Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета, следовавшего по маршруту "Москва-Пхукет"... В случае выявления нарушений прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования... Соблюдение прав пассажиров рейса контролируется транспортной прокуратурой", - говорится в Telegram-канале ведомства. Росавиация предварительно классифицировала ЧП с рейсом Red Wings как авиаинцидент, причины ЧП установит Центральное МТУ ведомства.

