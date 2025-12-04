https://1prime.ru/20251204/putin-865182167.html
Путин отправляется в Индию на встречу с Моди
Путин отправляется в Индию на встречу с Моди - 04.12.2025, ПРАЙМ
Путин отправляется в Индию на встречу с Моди
Президент России Владимир Путин отправляется в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого обсудит с премьер-министром Нарендрой Моди вопросы... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T00:16+0300
2025-12-04T00:16+0300
2025-12-04T00:16+0300
экономика
мировая экономика
россия
индия
москва
сша
владимир путин
нарендра моди
дмитрий песков
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865182167.jpg?1764796573
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отправляется в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого обсудит с премьер-министром Нарендрой Моди вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. Ежегодные российско-индийские саммиты уже стали традицией и проходят поочередно в каждой из стран. Нынешний будет 23-м по счету.
Моди в беседе с Путиным отмечал, что "один миллиард и четыреста миллионов индийцев с нетерпением ждут" президента России в Индии в декабре для очередной такой встречи.
Межгосударственные отношения, по оценке и Москвы, и Нью-Дели, находятся на подъеме. А между лидерами двух стран, как неоднократно отмечали в Кремле, сложились теплые и доверительные отношения.
НА ТАКИХ ВСТРЕЧАХ ДЕЛАЕТСЯ ПОЛИТИКА
Визит президента России начнется неформальной беседой с Моди. Встреча пройдет 4 декабря в формате тет-а-тет и будет носить закрытый характер. По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, эта беседа станет одним из ключевых пунктов визита в Индию. Путин и Моди с глазу на глаз смогут обсудить самые чувствительные и важные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Как отметил Ушаков, именно "на такого рода встречах и делается политика".
На следующий день, 5 декабря в Нью-Дели состоятся официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне. В центре внимания будет вся повестка российско-индийских отношений. Путин и Моди намерены обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. Лидеры также рассмотрят актуальные международные и региональные темы. По итогам двусторонних переговоров лидеры планируют сделать заявления для СМИ.
Помимо этого, в пятницу Путин и Моди примут участие в пленарной сессии российско-индийского бизнес-форума. Будут затронуты вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между двумя странами. В этот же день состоится отдельная встреча президента России с президентом Индии Драупади Мурму. Посетит Путин во второй день своего визита в Индию и мемориал Махатмы Ганди.
АМБИЦИОЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
Ожидается, что по итогам переговоров Путина в Индии будет принято совместное заявление, в котором будут намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. Также планируется утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. Стороны также подпишут целый ряд двусторонних межведомственных и коммерческих документов, сообщали в Кремле.
Посол России в Индии Денис Алипов ранее в интервью РИА Новости заявил, что к визиту президента РФ готовится пакет амбициозных решений. По его словам, эти документы охватывают как традиционные отрасли взаимодействия - военно-техническое сотрудничество, мирный атом, энергобезопасность, науку, - так и новые перспективные сферы. Кроме того, Россия и Индия обсуждают договор о трудовой миграции между странами, говорили в Кремле. Стороны рассчитывают, что в ходе визита Путина в Индию будет достигнут прогресс в этой части, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ДОРОГОЙ ДРУГ
Путин и Моди поддерживают интенсивные двусторонние контакты. Только в этом году лидеры провели пять телефонных разговоров. В последний раз они лично встречались в начале сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Их встречи всегда носят теплый характер, Путин обращается к премьеру Индии не иначе как "дорогой друг".
И Россия, и Индия декларируют заинтересованность в углублении сотрудничества в самых разных сферах: и в торгово-экономической, и в военной, и в гуманитарной. Отношения России и Индии носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Как отмечали в Кремле, нынешний визит Путина имеет важное значение и дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня двусторонних отношений.
Путин неизменно называет отношения двух стран дружескими и доверительными. Президент России указывал на "абсолютно внепартийный характер" этих связей. Моди отмечал, что "даже при самых тяжёлых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперёд, плечом к плечу". Это сотрудничество, по его словам, имеет значение не только для народов двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания.
УКРАИНСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
Путин подчеркивал, что Россия и Индия тесно координируют усилия на международной арене, в том числе в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и ШОС. В Москве отмечали, что мнения сторон по многим вопросам мировой повестки совпадают. Двусторонние отношения России и Индии основываются на глубоком историческом опыте партнерства и общем видении мировых дел, говорил Песков.
Путин и Моди регулярно обмениваются мнениями по теме украинского кризиса. Индия приветствует усилия для мирного урегулирования конфликта и надеется, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно, говорил премьер Моди. Путин упоминал, что все друзья и партнеры России, включая Индию, поддержали возможные договоренности России и США по украинскому урегулированию, которые обсуждались на саммите в Анкоридже.
ПОСТАВКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Россия остается важным поставщиком энергоресурсов в Индию, заявляли в Кремле. Песков отмечал, что Индию пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть, совершая коммерческие операции по правилам международной торговли. В Кремле подчеркивали, что суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, а в вопросах поставки российской нефти необходимо принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды. Вместе с тем, как отмечал Песков, тема американских пошлин остается вопросом двусторонних отношений США и Индии, Москва не может и не будет вмешиваться в эти отношения.
Президент США Дональд Трамп 27 августа ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти республикой - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее чем 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания индийских властей, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика Соединенных Штатов носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
ПРОГРАММА-2030 И ПЛАНЫ НАРАСТИТЬ ТОВАРООБОРОТ
Путин и Моди в минувшем году поручили профильным ведомствам двух стран подготовить программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества на перспективу до 2030 года ("Программа-2030"). Она нацелена на активизацию приоритетных, прежде всего, инновационных направлений двустороннего сотрудничества.
Лидеры также поставили задачу достичь объема товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году. Путин на предыдущей встрече с Моди отметил положительную динамику торгово-экономической кооперации двух стран.
Недавно стартовали переговоры по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией, первый раунд состоялся в Нью-Дели в конце ноября. По словам заместителя министра экономического развития России Владимира Ильичева, заключение этого соглашения позволит обеспечить преференциальный доступ российским экономическим операторам на рынок в 1,5 миллиарда человек. А устранение заградительных пошлин на индийском рынке, которые могут превышать 100%, будет способствовать диверсификации российского экспорта.
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Тема поставок Индии российских комплексов С-400 стоит высоко в повестке дня двусторонних отношений и будет обсуждаться в ходе визита Путина в Нью-Дели, говорили в Кремле. Безусловно, будет в повестке визита и вопрос о российских истребителях Су-57, отмечал Песков.
Замминистра обороны Индии Раджеш Кумар Сингх ранее отмечал, что правительство страны планирует добиваться углубления оборонного сотрудничества c Россией. Он говорил, что визит Путина будет сосредоточен на "более широких аспектах оборонного сотрудничества". Сингх не исключил, что обсуждения могут затронуть возможность заказа дополнительных единиц С-400, но уточнил, что никаких объявлений на этой встрече не ожидается.
Замглавы минобороны Индии отметил, что Москва заверила Нью-Дели, что поставит оставшиеся батареи С-400 в 2026-27-м финансовом году. По его словам, есть ряд других программ, которые стороны обсудят и постараются ускорить, включая крупные программы, такие как модернизация самолетов "Сухой".
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи своих ракетных комплексов. По данным индийских СМИ, уже поставленные системы развернуты таким образом, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии с Пакистаном.
Песков подчеркивал, что сотрудничество России и Индии в оборонной сфере трудно переоценить. На днях Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения с Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов. Это соглашение между правительствами двух стран было подписано в Москве 18 февраля 2025 года.
индия
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, индия, москва, сша, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков, шос, оон, ес
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, МОСКВА, США, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, ШОС, ООН, ЕС
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отправляется в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого обсудит с премьер-министром Нарендрой Моди вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. Ежегодные российско-индийские саммиты уже стали традицией и проходят поочередно в каждой из стран. Нынешний будет 23-м по счету.
Моди в беседе с Путиным отмечал, что "один миллиард и четыреста миллионов индийцев с нетерпением ждут" президента России в Индии в декабре для очередной такой встречи.
Межгосударственные отношения, по оценке и Москвы, и Нью-Дели, находятся на подъеме. А между лидерами двух стран, как неоднократно отмечали в Кремле, сложились теплые и доверительные отношения.
НА ТАКИХ ВСТРЕЧАХ ДЕЛАЕТСЯ ПОЛИТИКА
Визит президента России начнется неформальной беседой с Моди. Встреча пройдет 4 декабря в формате тет-а-тет и будет носить закрытый характер. По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, эта беседа станет одним из ключевых пунктов визита в Индию. Путин и Моди с глазу на глаз смогут обсудить самые чувствительные и важные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Как отметил Ушаков, именно "на такого рода встречах и делается политика".
На следующий день, 5 декабря в Нью-Дели состоятся официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне. В центре внимания будет вся повестка российско-индийских отношений. Путин и Моди намерены обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. Лидеры также рассмотрят актуальные международные и региональные темы. По итогам двусторонних переговоров лидеры планируют сделать заявления для СМИ.
Помимо этого, в пятницу Путин и Моди примут участие в пленарной сессии российско-индийского бизнес-форума. Будут затронуты вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между двумя странами. В этот же день состоится отдельная встреча президента России с президентом Индии Драупади Мурму. Посетит Путин во второй день своего визита в Индию и мемориал Махатмы Ганди.
Ожидается, что по итогам переговоров Путина в Индии будет принято совместное заявление, в котором будут намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. Также планируется утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. Стороны также подпишут целый ряд двусторонних межведомственных и коммерческих документов, сообщали в Кремле.
Посол России в Индии Денис Алипов ранее в интервью РИА Новости заявил, что к визиту президента РФ готовится пакет амбициозных решений. По его словам, эти документы охватывают как традиционные отрасли взаимодействия - военно-техническое сотрудничество, мирный атом, энергобезопасность, науку, - так и новые перспективные сферы. Кроме того, Россия и Индия обсуждают договор о трудовой миграции между странами, говорили в Кремле. Стороны рассчитывают, что в ходе визита Путина в Индию будет достигнут прогресс в этой части, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин и Моди поддерживают интенсивные двусторонние контакты. Только в этом году лидеры провели пять телефонных разговоров. В последний раз они лично встречались в начале сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Их встречи всегда носят теплый характер, Путин обращается к премьеру Индии не иначе как "дорогой друг".
И Россия, и Индия декларируют заинтересованность в углублении сотрудничества в самых разных сферах: и в торгово-экономической, и в военной, и в гуманитарной. Отношения России и Индии носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Как отмечали в Кремле, нынешний визит Путина имеет важное значение и дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня двусторонних отношений.
Путин неизменно называет отношения двух стран дружескими и доверительными. Президент России указывал на "абсолютно внепартийный характер" этих связей. Моди отмечал, что "даже при самых тяжёлых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперёд, плечом к плечу". Это сотрудничество, по его словам, имеет значение не только для народов двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания.
УКРАИНСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
Путин подчеркивал, что Россия и Индия тесно координируют усилия на международной арене, в том числе в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и ШОС. В Москве отмечали, что мнения сторон по многим вопросам мировой повестки совпадают. Двусторонние отношения России и Индии основываются на глубоком историческом опыте партнерства и общем видении мировых дел, говорил Песков.
Путин и Моди регулярно обмениваются мнениями по теме украинского кризиса. Индия приветствует усилия для мирного урегулирования конфликта и надеется, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно, говорил премьер Моди. Путин упоминал, что все друзья и партнеры России, включая Индию, поддержали возможные договоренности России и США по украинскому урегулированию, которые обсуждались на саммите в Анкоридже.
Россия остается важным поставщиком энергоресурсов в Индию, заявляли в Кремле. Песков отмечал, что Индию пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть, совершая коммерческие операции по правилам международной торговли. В Кремле подчеркивали, что суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, а в вопросах поставки российской нефти необходимо принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды. Вместе с тем, как отмечал Песков, тема американских пошлин остается вопросом двусторонних отношений США и Индии, Москва не может и не будет вмешиваться в эти отношения.
Президент США Дональд Трамп 27 августа ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти республикой - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее чем 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания индийских властей, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика Соединенных Штатов носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
ПРОГРАММА-2030 И ПЛАНЫ НАРАСТИТЬ ТОВАРООБОРОТ
Путин и Моди в минувшем году поручили профильным ведомствам двух стран подготовить программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества на перспективу до 2030 года ("Программа-2030"). Она нацелена на активизацию приоритетных, прежде всего, инновационных направлений двустороннего сотрудничества.
Лидеры также поставили задачу достичь объема товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году. Путин на предыдущей встрече с Моди отметил положительную динамику торгово-экономической кооперации двух стран.
Недавно стартовали переговоры по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией, первый раунд состоялся в Нью-Дели в конце ноября. По словам заместителя министра экономического развития России Владимира Ильичева, заключение этого соглашения позволит обеспечить преференциальный доступ российским экономическим операторам на рынок в 1,5 миллиарда человек. А устранение заградительных пошлин на индийском рынке, которые могут превышать 100%, будет способствовать диверсификации российского экспорта.
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Тема поставок Индии российских комплексов С-400 стоит высоко в повестке дня двусторонних отношений и будет обсуждаться в ходе визита Путина в Нью-Дели, говорили в Кремле. Безусловно, будет в повестке визита и вопрос о российских истребителях Су-57, отмечал Песков.
Замминистра обороны Индии Раджеш Кумар Сингх ранее отмечал, что правительство страны планирует добиваться углубления оборонного сотрудничества c Россией. Он говорил, что визит Путина будет сосредоточен на "более широких аспектах оборонного сотрудничества". Сингх не исключил, что обсуждения могут затронуть возможность заказа дополнительных единиц С-400, но уточнил, что никаких объявлений на этой встрече не ожидается.
Замглавы минобороны Индии отметил, что Москва заверила Нью-Дели, что поставит оставшиеся батареи С-400 в 2026-27-м финансовом году. По его словам, есть ряд других программ, которые стороны обсудят и постараются ускорить, включая крупные программы, такие как модернизация самолетов "Сухой".
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи своих ракетных комплексов. По данным индийских СМИ, уже поставленные системы развернуты таким образом, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии с Пакистаном.
Песков подчеркивал, что сотрудничество России и Индии в оборонной сфере трудно переоценить. На днях Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения с Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов. Это соглашение между правительствами двух стран было подписано в Москве 18 февраля 2025 года.