Путин отправляется в Индию на встречу с Моди

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отправляется в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого обсудит с премьер-министром Нарендрой Моди вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. Ежегодные российско-индийские саммиты уже стали традицией и проходят поочередно в каждой из стран. Нынешний будет 23-м по счету. Моди в беседе с Путиным отмечал, что "один миллиард и четыреста миллионов индийцев с нетерпением ждут" президента России в Индии в декабре для очередной такой встречи. Межгосударственные отношения, по оценке и Москвы, и Нью-Дели, находятся на подъеме. А между лидерами двух стран, как неоднократно отмечали в Кремле, сложились теплые и доверительные отношения. НА ТАКИХ ВСТРЕЧАХ ДЕЛАЕТСЯ ПОЛИТИКА Визит президента России начнется неформальной беседой с Моди. Встреча пройдет 4 декабря в формате тет-а-тет и будет носить закрытый характер. По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, эта беседа станет одним из ключевых пунктов визита в Индию. Путин и Моди с глазу на глаз смогут обсудить самые чувствительные и важные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Как отметил Ушаков, именно "на такого рода встречах и делается политика". На следующий день, 5 декабря в Нью-Дели состоятся официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне. В центре внимания будет вся повестка российско-индийских отношений. Путин и Моди намерены обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. Лидеры также рассмотрят актуальные международные и региональные темы. По итогам двусторонних переговоров лидеры планируют сделать заявления для СМИ. Помимо этого, в пятницу Путин и Моди примут участие в пленарной сессии российско-индийского бизнес-форума. Будут затронуты вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между двумя странами. В этот же день состоится отдельная встреча президента России с президентом Индии Драупади Мурму. Посетит Путин во второй день своего визита в Индию и мемориал Махатмы Ганди. АМБИЦИОЗНЫЕ РЕШЕНИЯ Ожидается, что по итогам переговоров Путина в Индии будет принято совместное заявление, в котором будут намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. Также планируется утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. Стороны также подпишут целый ряд двусторонних межведомственных и коммерческих документов, сообщали в Кремле. Посол России в Индии Денис Алипов ранее в интервью РИА Новости заявил, что к визиту президента РФ готовится пакет амбициозных решений. По его словам, эти документы охватывают как традиционные отрасли взаимодействия - военно-техническое сотрудничество, мирный атом, энергобезопасность, науку, - так и новые перспективные сферы. Кроме того, Россия и Индия обсуждают договор о трудовой миграции между странами, говорили в Кремле. Стороны рассчитывают, что в ходе визита Путина в Индию будет достигнут прогресс в этой части, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ДОРОГОЙ ДРУГ Путин и Моди поддерживают интенсивные двусторонние контакты. Только в этом году лидеры провели пять телефонных разговоров. В последний раз они лично встречались в начале сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Их встречи всегда носят теплый характер, Путин обращается к премьеру Индии не иначе как "дорогой друг". И Россия, и Индия декларируют заинтересованность в углублении сотрудничества в самых разных сферах: и в торгово-экономической, и в военной, и в гуманитарной. Отношения России и Индии носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Как отмечали в Кремле, нынешний визит Путина имеет важное значение и дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня двусторонних отношений. Путин неизменно называет отношения двух стран дружескими и доверительными. Президент России указывал на "абсолютно внепартийный характер" этих связей. Моди отмечал, что "даже при самых тяжёлых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперёд, плечом к плечу". Это сотрудничество, по его словам, имеет значение не только для народов двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. УКРАИНСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ Путин подчеркивал, что Россия и Индия тесно координируют усилия на международной арене, в том числе в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и ШОС. В Москве отмечали, что мнения сторон по многим вопросам мировой повестки совпадают. Двусторонние отношения России и Индии основываются на глубоком историческом опыте партнерства и общем видении мировых дел, говорил Песков. Путин и Моди регулярно обмениваются мнениями по теме украинского кризиса. Индия приветствует усилия для мирного урегулирования конфликта и надеется, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно, говорил премьер Моди. Путин упоминал, что все друзья и партнеры России, включая Индию, поддержали возможные договоренности России и США по украинскому урегулированию, которые обсуждались на саммите в Анкоридже. ПОСТАВКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ Россия остается важным поставщиком энергоресурсов в Индию, заявляли в Кремле. Песков отмечал, что Индию пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть, совершая коммерческие операции по правилам международной торговли. В Кремле подчеркивали, что суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, а в вопросах поставки российской нефти необходимо принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды. Вместе с тем, как отмечал Песков, тема американских пошлин остается вопросом двусторонних отношений США и Индии, Москва не может и не будет вмешиваться в эти отношения. Президент США Дональд Трамп 27 августа ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти республикой - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее чем 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания индийских властей, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика Соединенных Штатов носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. ПРОГРАММА-2030 И ПЛАНЫ НАРАСТИТЬ ТОВАРООБОРОТ Путин и Моди в минувшем году поручили профильным ведомствам двух стран подготовить программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества на перспективу до 2030 года ("Программа-2030"). Она нацелена на активизацию приоритетных, прежде всего, инновационных направлений двустороннего сотрудничества. Лидеры также поставили задачу достичь объема товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году. Путин на предыдущей встрече с Моди отметил положительную динамику торгово-экономической кооперации двух стран. Недавно стартовали переговоры по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией, первый раунд состоялся в Нью-Дели в конце ноября. По словам заместителя министра экономического развития России Владимира Ильичева, заключение этого соглашения позволит обеспечить преференциальный доступ российским экономическим операторам на рынок в 1,5 миллиарда человек. А устранение заградительных пошлин на индийском рынке, которые могут превышать 100%, будет способствовать диверсификации российского экспорта. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Тема поставок Индии российских комплексов С-400 стоит высоко в повестке дня двусторонних отношений и будет обсуждаться в ходе визита Путина в Нью-Дели, говорили в Кремле. Безусловно, будет в повестке визита и вопрос о российских истребителях Су-57, отмечал Песков. Замминистра обороны Индии Раджеш Кумар Сингх ранее отмечал, что правительство страны планирует добиваться углубления оборонного сотрудничества c Россией. Он говорил, что визит Путина будет сосредоточен на "более широких аспектах оборонного сотрудничества". Сингх не исключил, что обсуждения могут затронуть возможность заказа дополнительных единиц С-400, но уточнил, что никаких объявлений на этой встрече не ожидается. Замглавы минобороны Индии отметил, что Москва заверила Нью-Дели, что поставит оставшиеся батареи С-400 в 2026-27-м финансовом году. По его словам, есть ряд других программ, которые стороны обсудят и постараются ускорить, включая крупные программы, такие как модернизация самолетов "Сухой". Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи своих ракетных комплексов. По данным индийских СМИ, уже поставленные системы развернуты таким образом, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии с Пакистаном. Песков подчеркивал, что сотрудничество России и Индии в оборонной сфере трудно переоценить. На днях Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения с Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов. Это соглашение между правительствами двух стран было подписано в Москве 18 февраля 2025 года.

