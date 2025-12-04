https://1prime.ru/20251204/putin-865183346.html

СПРАВКА - Встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди

СПРАВКА - Встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди - 04.12.2025, ПРАЙМ

СПРАВКА - Встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди

Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Индию 4-5 декабря. | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T00:46+0300

2025-12-04T00:46+0300

2025-12-04T00:46+0300

экономика

мировая экономика

россия

индия

китай

рф

владимир путин

нарендра моди

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865183346.jpg?1764798404

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Индию 4-5 декабря. Ниже приводится справочная информация о встречах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2014-2025 годах. Дипломатические отношения между Россией и Индией установлены 13 апреля 1947 года. Основополагающими двусторонними документами являются Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 года и Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 3 октября 2000 года. Первая личная встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди состоялась 16 июля 2014 года "на полях" саммита БРИКС в Форталезе (Бразилия). 10-11 декабря 2014 года Путин посетил Индию с официальным визитом. В Нью-Дели состоялась встреча Путина с Моди. По итогам переговоров было принято совместное заявление "Дружба - Дости: план по укреплению российско-индийского партнерства в течение следующего десятилетия". Кроме того, был подписан пакет межправительственных и межведомственных документов, в частности, о сотрудничестве в области энергетики, медицины, инвестиций, гуманитарной сфере. Президент России и премьер-министр Индии также встретились с представителями российских и индийских деловых кругов. В рамках визита глава российского государства принял участие в работе международной алмазной конференции. Состоялись также встречи Путина с президентом Индии Пранабом Мукерджи и председателем партии "Индийский национальный конгресс" Соней Ганди. 8-10 июля 2015 года Моди впервые посетил Россию, где принял участие в саммите БРИКС и заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, проходивших в Уфе. 8 июля состоялась встреча Путина с премьер-министром Индии, на которой обсуждались вопросы дальнейшего продвижения российско-индийского стратегического партнерства, а также укрепления инновационной и высокотехнологичной составляющей двустороннего торгово-экономического сотрудничества. 23 декабря 2015 года глава правительства Индии прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом. В этот же день Путин принял Моди в Кремле. Встреча состоялась в формате ужина без участия журналистов. 24 декабря состоялись переговоры двух лидеров, на которых обсуждались меры по созданию максимально благоприятных условий для дальнейшего углубления деловых связей. По итогам переговоров Путин и Моди приняли Совместное российско-индийское заявление "Через доверительные отношения – к новым горизонтам сотрудничества". Был также подписан пакет документов о сотрудничестве в различных областях. В этот же день состоялась встреча Путина и Моди с представителями деловых кругов России и Индии. После переговоров с Путиным Моди посетил московский "Экспоцентр", где проходил концерт "Друзья Индии в России". Глава правительства Индии выступил на встрече, в которой, в частности, приняли участие представители индийской диаспоры, проживающие в России. 24 июня 2016 года Путин и Моди провели рабочую встречу "на полях" саммита ШОС в Ташкенте (Узбекистан). 15-16 октября 2016 года Путин посетил Индию с рабочим визитом, где принял участие в саммите БРИКС. "На полях" саммита состоялись переговоры Путина с Моди. Лидеры приняли совместное заявление "Партнерство ради мира и стабильности на планете". По итогам консультаций также был подписан пакет документов о сотрудничестве в различных сферах. По окончании переговоров Путин и Моди в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии закладки третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Куданкулам". 31 мая 2017 года Моди посетил Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме и саммите "Россия – Индия". 1 июня "на полях" форума состоялась встреча главы российского государства с премьер-министром Индии. По итогам переговоров Путин и Моди приняли Санкт-Петербургскую декларацию "Взгляд в XXI век", в присутствии лидеров был подписан пакет документов о сотрудничестве. Путин и Моди также встретились с представителями деловых кругов России и Индии. В этот же день Моди посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к мемориалу Матери-Родины. 2 июня состоялся визит премьер-министра Индии в Государственный Эрмитаж и Институт восточных рукописей РАН. 4 сентября 2017 года Путин и Моди провели рабочую встречу "на полях" саммита БРИКС в Сямэне (Китай). 21 мая 2018 года Моди посетил Россию (город Сочи) с рабочим визитом. В ходе встречи на высшем уровне обсуждались вопросы развития российско-индийского партнерства, актуальные международные и региональные темы. В этот же день Путин и Моди посетили образовательный центр "Сириус" и культурно-этнографический центр "Моя Россия" в Красной Поляне. 26 июля 2018 года Владимир Путин и Нарендра Моди провели встречу "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР). 4-5 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил Индию с рабочим визитом. В Нью-Дели состоялись переговоры главы российского государства с премьер-министром Индии. Обсуждались ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам переговоров президент России и премьер-министр Индии приняли совместное заявление "Россия – Индия: надежное партнерство в меняющемся мире". Путин и Моди также приняли участие в работе Российско-индийского делового форума, а также встретились с воспитанниками образовательного центра "Сириус" и одаренными детьми Индии. В завершение визита состоялась встреча главы России с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом. 1 декабря 2018 года на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина) Путин принял участие во встрече Россия - Индия - Китай с Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. 13 июня 2019 года Путин и Моди провели рабочую встречу "на полях" саммита ШОС в Бишкеке (Киргизия). 28 июня 2019 года "на полях" саммита G20 в Осаке (Япония) состоялась неформальная трехсторонняя встреча Путина, Моди и Си Цзиньпина. 4-5 сентября 2019 года Моди находился с официальным визитом в России, где участвовал в работе Восточного экономического форума. 4 сентября "на полях" форума состоялись российско-индийские переговоры, по итогам которых Путин и Моди приняли совместное заявление "Через доверие и партнерство – к новым вершинам сотрудничества". Вместе с индийским лидером президент осмотрел также верфь судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень и выставку "Улица Дальнего Востока". 5 сентября Путин, Моди, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмагийн Баттулга посетили международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет. 13 ноября 2019 года очередная рабочая встреча Путина с Моди прошла "на полях" саммита БРИКС в Бразилиа (Бразилия). Российский лидер отметил, что это была их четвертая встреча в 2019 году. 6 декабря 2021 года, после двухлетнего перерыва, состоялся визит Путина в Нью-Дели на российско-индийский саммит, где прошли его переговоры с Моди. На повестке были вопросы развития двусторонних отношений и международная тематика, в частности, стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Афганистане. Встрече впервые предшествовал формат "два плюс два" - переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств. По итогам саммита было принято совместное заявление "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания". 16 сентября 2022 года президент России и премьер-министр Индии встретились "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан). 8-9 июля 2024 года Моди посетил Россию с официальным визитом впервые за пять лет. 8 июля Путин встретился с Моди в неформальной обстановке в подмосковной резиденции в Ново-Огареве. 9 июля в Большом Кремлевском дворце прошли переговоры Путина с премьер-министром Индии. Обсуждались перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В рамках официального визита Моди в Россию состоялась церемония вручения премьер-министру Индии ордена Святого апостола Андрея Первозванного. По итогам визита было принято совместное заявление лидеров Российской Федерации и Республики Индия о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия – Индия: прочное и расширяющееся партнерство", подписан ряд двусторонних документов. 9 июля Путин и Моди посетили выставочный павильон "Атом" на ВДНХ. 22-23 октября 2024 года премьер-министр Индии находился в Казани для участия в работе XVI саммита БРИКС. 22 октября "на полях" саммита состоялась встреча Путина с Моди. 1 сентября 2025 года Путин и Моди встретились на полях саммита ШОС в Тяньцзине (Китай). Переговоры прошли в резиденции главы российского государства в отеле Ritz Carlton. На встречу политики приехали вместе в автомобиле Aurus, где они около часа общались тет-а-тет. Как заявил Владимир Путин, они обсуждали его визит на Аляску (15 августа 2025 года, США).

индия

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, индия, китай, рф, владимир путин, нарендра моди, си цзиньпин, шос, ран