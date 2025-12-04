Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление после высказывания Трампа о Путине
На Западе сделали громкое заявление после высказывания Трампа о Путине
На Западе сделали громкое заявление после высказывания Трампа о Путине - 04.12.2025
На Западе сделали громкое заявление после высказывания Трампа о Путине
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема обратил в соцсети X внимание на высказывание главы США Дональда Трампа о президенте
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема обратил в соцсети X внимание на высказывание главы США Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине."Трамп говорит то, о чем я говорил уже давно: "Президент Путин хочет мира". &lt;...&gt; Если бы мы раньше применили такой подход, мы могли бы спасти больше украинцев", — говорится в публикации.В четверг глава Белого дома заявил, что его российский коллега хотел бы положить конец украинскому конфликту.Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема обратил в соцсети X внимание на высказывание главы США Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.

"Трамп говорит то, о чем я говорил уже давно: "Президент Путин хочет мира". <...> Если бы мы раньше применили такой подход, мы могли бы спасти больше украинцев", — говорится в публикации.
В четверг глава Белого дома заявил, что его российский коллега хотел бы положить конец украинскому конфликту.

Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
