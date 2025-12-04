https://1prime.ru/20251204/putin-865203871.html

Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина

Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина - 04.12.2025, ПРАЙМ

Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина

Пресс-секретарь премьера Великобритании Кира Стармера Софи Наземи сделала истеричное заявление из-за слов президента России Владимира Путина о Европе, пишет... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T14:19+0300

2025-12-04T14:19+0300

2025-12-04T14:19+0300

европа

великобритания

москва

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865138185_0:174:3259:2007_1920x0_80_0_0_b16a8ecc61348c761b5d1e4f69468d6e.jpg

МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь премьера Великобритании Кира Стармера Софи Наземи сделала истеричное заявление из-за слов президента России Владимира Путина о Европе, пишет Politico."Британское правительство отвергло заявление Владимира Путина о том, что Европа хочет войны с Россией, назвав его “кремлевской чепухой”, — говорится в публикации.При этом Наземи заявила о готовности НАТО "отвечать на угрозы силой".Во вторник Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.Накануне венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил по итогам заседания глав МИД стран НАТО, что европейские страны в альянсе хотят войны и подрывают миротворческие усилия США.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20251204/putin-865191565.html

https://1prime.ru/20251204/makron-865193299.html

европа

великобритания

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, великобритания, москва, владимир путин