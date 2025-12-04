Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина - 04.12.2025
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь премьера Великобритании Кира Стармера Софи Наземи сделала истеричное заявление из-за слов президента России Владимира Путина о Европе, пишет Politico."Британское правительство отвергло заявление Владимира Путина о том, что Европа хочет войны с Россией, назвав его “кремлевской чепухой”, — говорится в публикации.При этом Наземи заявила о готовности НАТО "отвечать на угрозы силой".Во вторник Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.Накануне венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил по итогам заседания глав МИД стран НАТО, что европейские страны в альянсе хотят войны и подрывают миротворческие усилия США.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
14:19 04.12.2025
 
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина

МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь премьера Великобритании Кира Стармера Софи Наземи сделала истеричное заявление из-за слов президента России Владимира Путина о Европе, пишет Politico.

"Британское правительство отвергло заявление Владимира Путина о том, что Европа хочет войны с Россией, назвав его “кремлевской чепухой”, — говорится в публикации.
При этом Наземи заявила о готовности НАТО "отвечать на угрозы силой".

Во вторник Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.

Накануне венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил по итогам заседания глав МИД стран НАТО, что европейские страны в альянсе хотят войны и подрывают миротворческие усилия США.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
