https://1prime.ru/20251204/putin-865203871.html
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина - 04.12.2025, ПРАЙМ
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина
Пресс-секретарь премьера Великобритании Кира Стармера Софи Наземи сделала истеричное заявление из-за слов президента России Владимира Путина о Европе, пишет... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T14:19+0300
2025-12-04T14:19+0300
2025-12-04T14:19+0300
европа
великобритания
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865138185_0:174:3259:2007_1920x0_80_0_0_b16a8ecc61348c761b5d1e4f69468d6e.jpg
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь премьера Великобритании Кира Стармера Софи Наземи сделала истеричное заявление из-за слов президента России Владимира Путина о Европе, пишет Politico."Британское правительство отвергло заявление Владимира Путина о том, что Европа хочет войны с Россией, назвав его “кремлевской чепухой”, — говорится в публикации.При этом Наземи заявила о готовности НАТО "отвечать на угрозы силой".Во вторник Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.Накануне венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил по итогам заседания глав МИД стран НАТО, что европейские страны в альянсе хотят войны и подрывают миротворческие усилия США.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20251204/putin-865191565.html
https://1prime.ru/20251204/makron-865193299.html
европа
великобритания
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865138185_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_a37dafaf2ff41abb99f12060c7897a5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, великобритания, москва, владимир путин
ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина
Politico: правительство Британии отвергло заявление Путина о Европе и войне
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь премьера Великобритании Кира Стармера Софи Наземи сделала истеричное заявление из-за слов президента России Владимира Путина о Европе, пишет Politico.
"Британское правительство отвергло заявление Владимира Путина о том, что Европа хочет войны с Россией, назвав его “кремлевской чепухой”, — говорится в публикации.
На Западе сделали громкое заявление после высказывания Трампа о Путине
При этом Наземи заявила о готовности НАТО "отвечать на угрозы силой".
Во вторник Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва
готова к этому прямо сейчас.
Накануне венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил по итогам заседания глав МИД стран НАТО, что европейские страны в альянсе хотят войны и подрывают миротворческие усилия США.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Макрон сделал важное заявление о конфликте на Украине