Путин прилетел в Индию

Путин прилетел в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Борт президента России Владимира Путина приземлился в четверг вечером на авиабазе ВВС Индии Палам, российский лидер прилетел в Нью-Дели с двухдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости. Авиабаза Палам, куда прибыл президентский борт, является одним из старейших объектов военной инфраструктуры Индии. Она была построена британцами во время Второй мировой войны, а после обретения Индией независимости в 1947 году перешла под управление штаба ВВС страны. Позднее часть территории аэродрома интегрировали в инфраструктуру современного международного аэропорта имени Индиры Ганди, что придало объекту уникальный гражданско-военный статус. Авиабаза Палам используется для перелетов высших государственных деятелей Индии, встреч высокопоставленных иностранных гостей, а также для транспортировки личного состава и грузов в интересах вооруженных сил. На постоянной основе здесь дислоцируется авиакрыло ВВС, а также временно размещается другая авиатехника, осуществляющая транзитные перелеты, например, Ил-76 и Ан-32. Также на территории базы находится музей Военно-воздушных сил Индии, где представлена коллекция исторической авиатехники, памятных экспонатов и артефактов, которые отражают развитие индийской военной авиации. Здесь же размещен стадион "Палам A", построенный в 1958 году для матчей по крикету среди сотрудников аэродрома. Однако его посещение ограничено, поскольку он находится в закрытой военной зоне. Российский лидер будет работать в Нью-Дели 4 и 5 декабря, он посещает страну по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Визит Путина в Индию начнется неформальной беседой с Моди. Их встреча в четверг пройдет в формате тет-а-тет и будет носить закрытый характер. В пятницу в Нью-Дели состоятся официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне. Как ожидается, по итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и целый ряд коммерческих соглашений.

