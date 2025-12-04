Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, каким должен быть процесс создания единой валюты БРИКС - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/putin-865219593.html
Путин рассказал, каким должен быть процесс создания единой валюты БРИКС
Путин рассказал, каким должен быть процесс создания единой валюты БРИКС - 04.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, каким должен быть процесс создания единой валюты БРИКС
Сейчас нет задачи ввести единую валюту в БРИКС, это должен быть спокойный процесс, заявил президент России Владимир Путин. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T18:32+0300
2025-12-04T18:32+0300
экономика
мировая экономика
россия
индия
владимир путин
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Сейчас нет задачи ввести единую валюту в БРИКС, это должен быть спокойный процесс, заявил президент России Владимир Путин. "У нас нет сейчас такой цели в рамках БРИКС - создание единой валюты. Это процесс спокойный", - сказал Путин в интервью каналу India Today, отвечая на соответствующий вопрос. Президент отметил, что в этом вопросе никуда нельзя спешить, чтобы избежать грубых ошибок. В этом контексте российский президент привел в пример Европу, где была введена система единой валюты, когда некоторые страны были не готовы к этому. "И у них возникли проблемы с регулированием ряда вопросов, связанных с социальной сферой", - отметил Путин. Путин прибыл в Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В преддверии визита российский лидер дал интервью индийским журналистам.
https://1prime.ru/20251202/panova-865109857.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, индия, владимир путин, брикс
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, БРИКС
18:32 04.12.2025
 
Путин рассказал, каким должен быть процесс создания единой валюты БРИКС

Путин: процесс создания единой валюты БРИКС должен быть спокойным

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Сейчас нет задачи ввести единую валюту в БРИКС, это должен быть спокойный процесс, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас нет сейчас такой цели в рамках БРИКС - создание единой валюты. Это процесс спокойный", - сказал Путин в интервью каналу India Today, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент отметил, что в этом вопросе никуда нельзя спешить, чтобы избежать грубых ошибок. В этом контексте российский президент привел в пример Европу, где была введена система единой валюты, когда некоторые страны были не готовы к этому.
"И у них возникли проблемы с регулированием ряда вопросов, связанных с социальной сферой", - отметил Путин.
Путин прибыл в Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В преддверии визита российский лидер дал интервью индийским журналистам.
Панова: люди во всем мире видят в БРИКС решение проблемы несправедливости
2 декабря, 00:45
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯИНДИЯВладимир ПутинБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала