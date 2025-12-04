https://1prime.ru/20251204/putin-865219593.html
Путин рассказал, каким должен быть процесс создания единой валюты БРИКС
Путин рассказал, каким должен быть процесс создания единой валюты БРИКС
Сейчас нет задачи ввести единую валюту в БРИКС, это должен быть спокойный процесс, заявил президент России Владимир Путин. | 04.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Сейчас нет задачи ввести единую валюту в БРИКС, это должен быть спокойный процесс, заявил президент России Владимир Путин. "У нас нет сейчас такой цели в рамках БРИКС - создание единой валюты. Это процесс спокойный", - сказал Путин в интервью каналу India Today, отвечая на соответствующий вопрос. Президент отметил, что в этом вопросе никуда нельзя спешить, чтобы избежать грубых ошибок. В этом контексте российский президент привел в пример Европу, где была введена система единой валюты, когда некоторые страны были не готовы к этому. "И у них возникли проблемы с регулированием ряда вопросов, связанных с социальной сферой", - отметил Путин. Путин прибыл в Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В преддверии визита российский лидер дал интервью индийским журналистам.
