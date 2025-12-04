https://1prime.ru/20251204/putin-865219765.html

Нужно использовать возможности Нового банка развития БРИКС, считает Путин

2025-12-04T18:35+0300

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Нужно шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. "Нам нужно шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС", - сказал Путин в интервью каналу India Today. Президент РФ 4-5 декабря посещает Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).

