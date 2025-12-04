Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нужно использовать возможности Нового банка развития БРИКС, считает Путин - 04.12.2025
Нужно использовать возможности Нового банка развития БРИКС, считает Путин
Нужно использовать возможности Нового банка развития БРИКС, считает Путин
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Нужно шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. "Нам нужно шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС", - сказал Путин в интервью каналу India Today. Президент РФ 4-5 декабря посещает Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).
18:35 04.12.2025
 
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Нужно шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам нужно шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Президент РФ 4-5 декабря посещает Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).
Путин рассказал, каким должен быть процесс создания единой валюты БРИКС
