Нужно использовать возможности Нового банка развития БРИКС, считает Путин
2025-12-04T18:35+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Нужно шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. "Нам нужно шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС", - сказал Путин в интервью каналу India Today. Президент РФ 4-5 декабря посещает Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).
