Путин заявил о необходимости расширять использование нацвалют в БРИКС - 04.12.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о необходимости расширять использование нацвалют в БРИКС
Путин заявил о необходимости расширять использование нацвалют в БРИКС - 04.12.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о необходимости расширять использование нацвалют в БРИКС
Возможности использования национальных валют для расчетов в БРИКС должны расширяться, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T18:42+0300
2025-12-04T18:42+0300
экономика
россия
рф
индия
владимир путин
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Возможности использования национальных валют для расчетов в БРИКС должны расширяться, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Нужно расширять возможности использования национальных валют", - сказал Путин в интервью каналу India Today. Российский президент в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.
россия, рф, индия, владимир путин, брикс
Экономика, РОССИЯ, РФ, ИНДИЯ, Владимир Путин, БРИКС
18:42 04.12.2025
 
Путин заявил о необходимости расширять использование нацвалют в БРИКС

Путин: необходимо расширять возможности использования национальных валют в БРИКС

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Возможности использования национальных валют для расчетов в БРИКС должны расширяться, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно расширять возможности использования национальных валют", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Российский президент в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.
Президент Владимир Путин
Нужно использовать возможности Нового банка развития БРИКС, считает Путин
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Заголовок открываемого материала