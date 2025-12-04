https://1prime.ru/20251204/putin-865220296.html
Путин заявил о необходимости расширять использование нацвалют в БРИКС
2025-12-04T18:42+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Возможности использования национальных валют для расчетов в БРИКС должны расширяться, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Нужно расширять возможности использования национальных валют", - сказал Путин в интервью каналу India Today. Российский президент в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.
