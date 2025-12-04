Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Некоторые страны ЕС были не готовы к введению евро, заявил Путин - 04.12.2025
Некоторые страны ЕС были не готовы к введению евро, заявил Путин
2025-12-04T18:45+0300
2025-12-04T18:45+0300
экономика
мировая экономика
рф
индия
европа
владимир путин
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Некоторые европейские страны не были готовы к введению единой системы с евро, из-за этого возникли проблемы в социальной сфере, заявил президент России Владимир Путин. Президент РФ 4-5 декабря посещает Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск). "Никуда не надо спешить. Спеши медленно, и тогда не будешь совершать каких-то грубых ошибок. Мы говорим о Европе, они создали систему евро и "потащили" туда некоторые страны, которые экономически не были готовы к тому, чтобы привязаться к одной сильной валюте. И у них возникли проблемы с регулированием ряда вопросов социальной сферы", - сказал Путин в интервью телеканалу India Today.
мировая экономика, рф, индия, европа, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РФ, ИНДИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин
18:45 04.12.2025
 
Некоторые страны ЕС были не готовы к введению евро, заявил Путин

Путин: некоторые страны ЕС были не готовы к введению евро, из-за этого возникли проблемы

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Некоторые европейские страны не были готовы к введению единой системы с евро, из-за этого возникли проблемы в социальной сфере, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ 4-5 декабря посещает Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).
"Никуда не надо спешить. Спеши медленно, и тогда не будешь совершать каких-то грубых ошибок. Мы говорим о Европе, они создали систему евро и "потащили" туда некоторые страны, которые экономически не были готовы к тому, чтобы привязаться к одной сильной валюте. И у них возникли проблемы с регулированием ряда вопросов социальной сферы", - сказал Путин в интервью телеканалу India Today.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Путин заявил о необходимости расширять использование нацвалют в БРИКС
