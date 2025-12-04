https://1prime.ru/20251204/putin-865220437.html

Некоторые страны ЕС были не готовы к введению евро, заявил Путин

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Некоторые европейские страны не были готовы к введению единой системы с евро, из-за этого возникли проблемы в социальной сфере, заявил президент России Владимир Путин. Президент РФ 4-5 декабря посещает Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск). "Никуда не надо спешить. Спеши медленно, и тогда не будешь совершать каких-то грубых ошибок. Мы говорим о Европе, они создали систему евро и "потащили" туда некоторые страны, которые экономически не были готовы к тому, чтобы привязаться к одной сильной валюте. И у них возникли проблемы с регулированием ряда вопросов социальной сферы", - сказал Путин в интервью телеканалу India Today.

мировая экономика, рф, индия, европа, владимир путин