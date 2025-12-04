https://1prime.ru/20251204/putin-865220437.html
Некоторые страны ЕС были не готовы к введению евро, заявил Путин
Некоторые страны ЕС были не готовы к введению евро, заявил Путин - 04.12.2025, ПРАЙМ
Некоторые страны ЕС были не готовы к введению евро, заявил Путин
Некоторые европейские страны не были готовы к введению единой системы с евро, из-за этого возникли проблемы в социальной сфере, заявил президент России Владимир | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T18:45+0300
2025-12-04T18:45+0300
2025-12-04T18:45+0300
экономика
мировая экономика
рф
индия
европа
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860714881_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_1d0a1be950c091fd2aeb0731263a0968.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Некоторые европейские страны не были готовы к введению единой системы с евро, из-за этого возникли проблемы в социальной сфере, заявил президент России Владимир Путин. Президент РФ 4-5 декабря посещает Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск). "Никуда не надо спешить. Спеши медленно, и тогда не будешь совершать каких-то грубых ошибок. Мы говорим о Европе, они создали систему евро и "потащили" туда некоторые страны, которые экономически не были готовы к тому, чтобы привязаться к одной сильной валюте. И у них возникли проблемы с регулированием ряда вопросов социальной сферы", - сказал Путин в интервью телеканалу India Today.
https://1prime.ru/20251204/putin-865220296.html
рф
индия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860714881_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_84338fb6b970e9d2d0d6a3a60ea1f448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, рф, индия, европа, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РФ, ИНДИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин
Некоторые страны ЕС были не готовы к введению евро, заявил Путин
Путин: некоторые страны ЕС были не готовы к введению евро, из-за этого возникли проблемы