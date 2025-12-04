Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил подготовить предложения по увеличению закупок рыбы - 04.12.2025, ПРАЙМ
Путин поручил подготовить предложения по увеличению закупок рыбы
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта подготовить предложения по увеличению закупок рыбы для обеспечения государственных и муниципальных нужд,... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T20:30+0300
2025-12-04T20:30+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
правительство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта подготовить предложения по увеличению закупок рыбы для обеспечения государственных и муниципальных нужд, перечень поручений по итогам состоявшегося 29 октября совещания с членами правительства размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить при участии Минобороны России, МЧС России, Росрезерва, Росгвардии, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и представить предложения по увеличению объема закупок рыбной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обратив внимание на закупки для обеспечения питания обучающихся в общеобразовательных организациях, а также на закупки в интересах Минобороны России, МЧС России, ФСИН России, Росрезерва и Росгвардии", - говорится в документе. Срок выполнения – 1 марта 2026 года.
рф
россия, рф, владимир путин, правительство
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, правительство
20:30 04.12.2025
 
Путин поручил подготовить предложения по увеличению закупок рыбы

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта подготовить предложения по увеличению закупок рыбы для обеспечения государственных и муниципальных нужд, перечень поручений по итогам состоявшегося 29 октября совещания с членами правительства размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить при участии Минобороны России, МЧС России, Росрезерва, Росгвардии, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и представить предложения по увеличению объема закупок рыбной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обратив внимание на закупки для обеспечения питания обучающихся в общеобразовательных организациях, а также на закупки в интересах Минобороны России, МЧС России, ФСИН России, Росрезерва и Росгвардии", - говорится в документе.
Срок выполнения – 1 марта 2026 года.
ЭкономикаРОССИЯРФВладимир Путинправительство
 
 
