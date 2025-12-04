https://1prime.ru/20251204/putin-865221851.html
Путин поручил подготовить предложения по увеличению закупок рыбы
Путин поручил подготовить предложения по увеличению закупок рыбы - 04.12.2025, ПРАЙМ
Путин поручил подготовить предложения по увеличению закупок рыбы
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта подготовить предложения по увеличению закупок рыбы для обеспечения государственных и муниципальных нужд,... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04
2025-12-04T20:30+0300
2025-12-04T20:30+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта подготовить предложения по увеличению закупок рыбы для обеспечения государственных и муниципальных нужд, перечень поручений по итогам состоявшегося 29 октября совещания с членами правительства размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить при участии Минобороны России, МЧС России, Росрезерва, Росгвардии, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и представить предложения по увеличению объема закупок рыбной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обратив внимание на закупки для обеспечения питания обучающихся в общеобразовательных организациях, а также на закупки в интересах Минобороны России, МЧС России, ФСИН России, Росрезерва и Росгвардии", - говорится в документе. Срок выполнения – 1 марта 2026 года.
Путин поручил подготовить предложения по увеличению закупок рыбы
Путин поручил кабмину подготовить предложения по увеличению закупок рыбы для госнужд