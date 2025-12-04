https://1prime.ru/20251204/putin-865222933.html
Сотрудничество России и Индии в энергетике остается неизменно, заявил Путин
Сотрудничество России и Индии в энергетике остается неизменно, заявил Путин - 04.12.2025, ПРАЙМ
Сотрудничество России и Индии в энергетике остается неизменно, заявил Путин
Сотрудничество России и Индии в области энергетики остается неизменным в текущих условиях и политических колебаниях, заявил президент РФ Владимир Путин. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T21:38+0300
2025-12-04T21:38+0300
2025-12-04T21:38+0300
энергетика
россия
индия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Индии в области энергетики остается неизменным в текущих условиях и политических колебаниях, заявил президент РФ Владимир Путин. "На наше сотрудничество с Индией в сфере энергетики по-прежнему не влияют текущие условия, мимолетные политические колебания или события на Украине", - сказал российский лидер в интервью каналу India Today.
https://1prime.ru/20251204/indiya-865201074.html
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, рф, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Владимир Путин
Сотрудничество России и Индии в энергетике остается неизменно, заявил Путин
Путин: сотрудничество России и Индии в энергетике остается неизменно в текущих условиях