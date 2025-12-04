https://1prime.ru/20251204/putin-865222933.html

Сотрудничество России и Индии в энергетике остается неизменно, заявил Путин

Сотрудничество России и Индии в области энергетики остается неизменным в текущих условиях и политических колебаниях, заявил президент РФ Владимир Путин. | 04.12.2025, ПРАЙМ

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Индии в области энергетики остается неизменным в текущих условиях и политических колебаниях, заявил президент РФ Владимир Путин. "На наше сотрудничество с Индией в сфере энергетики по-прежнему не влияют текущие условия, мимолетные политические колебания или события на Украине", - сказал российский лидер в интервью каналу India Today.

