Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности в цифровой среде
Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности в цифровой среде
2025-12-04T21:42+0300
2025-12-04T21:42+0300
2025-12-04T21:42+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности и защиты в цифровой среде, обеспечения прав человека в самом широком смысле. "Нужно предпринимать необходимые усилия для того, чтобы гарантировать безопасность (в цифровой среде - ред.), гарантировать права человека в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
