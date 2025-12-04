Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности в цифровой среде - 04.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251204/putin-865223166.html
Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности в цифровой среде
Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности в цифровой среде - 04.12.2025, ПРАЙМ
Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности в цифровой среде
Президент РФ Владимир Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности и защиты в цифровой среде, обеспечения прав человека в самом широком смысле. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T21:42+0300
2025-12-04T21:42+0300
технологии
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83956/75/839567518_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_c130446038077787231f9c5e0704252e.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности и защиты в цифровой среде, обеспечения прав человека в самом широком смысле. "Нужно предпринимать необходимые усилия для того, чтобы гарантировать безопасность (в цифровой среде - ред.), гарантировать права человека в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
рф
технологии, россия, рф, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
21:42 04.12.2025
 
Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности в цифровой среде

Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности и защиты в цифровой среде

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности и защиты в цифровой среде, обеспечения прав человека в самом широком смысле.
"Нужно предпринимать необходимые усилия для того, чтобы гарантировать безопасность (в цифровой среде - ред.), гарантировать права человека в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
ТехнологииРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
