https://1prime.ru/20251204/putin-865223166.html

Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности в цифровой среде

Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности в цифровой среде - 04.12.2025, ПРАЙМ

Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности в цифровой среде

Президент РФ Владимир Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности и защиты в цифровой среде, обеспечения прав человека в самом широком смысле. | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T21:42+0300

2025-12-04T21:42+0300

2025-12-04T21:42+0300

технологии

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83956/75/839567518_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_c130446038077787231f9c5e0704252e.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал принимать меры для обеспечения безопасности и защиты в цифровой среде, обеспечения прав человека в самом широком смысле. "Нужно предпринимать необходимые усилия для того, чтобы гарантировать безопасность (в цифровой среде - ред.), гарантировать права человека в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин в интервью каналу India Today.

https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864139166.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, владимир путин