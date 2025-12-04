Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России одна из самых зеленых энергетик в мире, заявил Путин - 04.12.2025
2025-12-04T22:04+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. В России одна из самых зеленых энергетик в мире, так как большая ее часть - гидроэнергетика, атомная и газовая энергетика, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас есть своя программа по современным и возобновляемым источникам энергии, по целому ряду направлений. У нас вообще одна из самых зеленых энергетик в мире, в России. Потому что у нас большая честь энергетики – это гидроэнергетика, атомная энергетика и газовая энергетика, которая из углеводородов считается наиболее зеленой", - сказал российский лидер в ходе беседы с журналистами и руководством телеканалов Aaj Tak и India Today.
22:04 04.12.2025
 
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. В России одна из самых зеленых энергетик в мире, так как большая ее часть - гидроэнергетика, атомная и газовая энергетика, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас есть своя программа по современным и возобновляемым источникам энергии, по целому ряду направлений. У нас вообще одна из самых зеленых энергетик в мире, в России. Потому что у нас большая честь энергетики – это гидроэнергетика, атомная энергетика и газовая энергетика, которая из углеводородов считается наиболее зеленой", - сказал российский лидер в ходе беседы с журналистами и руководством телеканалов Aaj Tak и India Today.
Заголовок открываемого материала