https://1prime.ru/20251204/putin-865223563.html

В России одна из самых зеленых энергетик в мире, заявил Путин

В России одна из самых зеленых энергетик в мире, заявил Путин - 04.12.2025, ПРАЙМ

В России одна из самых зеленых энергетик в мире, заявил Путин

В России одна из самых зеленых энергетик в мире, так как большая ее часть - гидроэнергетика, атомная и газовая энергетика, заявил президент РФ Владимир Путин. | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T22:04+0300

2025-12-04T22:04+0300

2025-12-04T22:04+0300

энергетика

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. В России одна из самых зеленых энергетик в мире, так как большая ее часть - гидроэнергетика, атомная и газовая энергетика, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас есть своя программа по современным и возобновляемым источникам энергии, по целому ряду направлений. У нас вообще одна из самых зеленых энергетик в мире, в России. Потому что у нас большая честь энергетики – это гидроэнергетика, атомная энергетика и газовая энергетика, которая из углеводородов считается наиболее зеленой", - сказал российский лидер в ходе беседы с журналистами и руководством телеканалов Aaj Tak и India Today.

https://1prime.ru/20251204/putin-865222933.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин