Скорость изменений в мировой экономике будет расти, заявил Путин - 04.12.2025
https://1prime.ru/20251204/putin-865224488.html
Скорость изменений в мировой экономике будет расти, заявил Путин
2025-12-04T20:07+0300
2025-12-04T22:39+0300
экономика
рф
владимир путин
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Скорость изменений в мировой экономике будет только расти, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, мир постоянно меняется, но прямо сейчас скорость этих изменений резко возросла. "Это просто неизбежно, темпы изменений в мировой экономике будут только нарастать", - сказал российский лидер в интервью каналу India Today.
рф, владимир путин
Экономика, РФ, Владимир Путин
20:07 04.12.2025 (обновлено: 22:39 04.12.2025)
 
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Скорость изменений в мировой экономике будет только расти, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, мир постоянно меняется, но прямо сейчас скорость этих изменений резко возросла.
"Это просто неизбежно, темпы изменений в мировой экономике будут только нарастать", - сказал российский лидер в интервью каналу India Today.
Экономика РФ Владимир Путин
 
 
