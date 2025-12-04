https://1prime.ru/20251204/putin-865224488.html

Скорость изменений в мировой экономике будет расти, заявил Путин

Скорость изменений в мировой экономике будет расти, заявил Путин - 04.12.2025, ПРАЙМ

Скорость изменений в мировой экономике будет расти, заявил Путин

Скорость изменений в мировой экономике будет только расти, заявил президент РФ Владимир Путин. | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T20:07+0300

2025-12-04T20:07+0300

2025-12-04T22:39+0300

экономика

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/00/841300099_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_f995306d2bc11834be77227888990a5d.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Скорость изменений в мировой экономике будет только расти, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, мир постоянно меняется, но прямо сейчас скорость этих изменений резко возросла. "Это просто неизбежно, темпы изменений в мировой экономике будут только нарастать", - сказал российский лидер в интервью каналу India Today.

https://1prime.ru/20251204/putin-865223424.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, владимир путин