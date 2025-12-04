https://1prime.ru/20251204/putin-865224488.html
Скорость изменений в мировой экономике будет расти, заявил Путин
2025-12-04T20:07+0300
2025-12-04T20:07+0300
2025-12-04T22:39+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Скорость изменений в мировой экономике будет только расти, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, мир постоянно меняется, но прямо сейчас скорость этих изменений резко возросла. "Это просто неизбежно, темпы изменений в мировой экономике будут только нарастать", - сказал российский лидер в интервью каналу India Today.
