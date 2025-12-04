Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росфинмониторинг рассказал о работе антиотмывочной системы в России - 04.12.2025
Росфинмониторинг рассказал о работе антиотмывочной системы в России
Росфинмониторинг рассказал о работе антиотмывочной системы в России
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Антиотмывочная система России продолжит работать в прежнем режиме, несмотря на включение в черный список ЕС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга. "Документ Еврокомиссии применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию Европейского союза (ЕС). Российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжит работать в прежнем режиме", - заявили в ведомстве.
18:09 04.12.2025
 
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Антиотмывочная система России продолжит работать в прежнем режиме, несмотря на включение в черный список ЕС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга.
"Документ Еврокомиссии применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию Европейского союза (ЕС). Российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжит работать в прежнем режиме", - заявили в ведомстве.
