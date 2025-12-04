https://1prime.ru/20251204/rosfinmonitoring-865218266.html

Росфинмониторинг рассказал о работе антиотмывочной системы в России

Росфинмониторинг рассказал о работе антиотмывочной системы в России - 04.12.2025, ПРАЙМ

Росфинмониторинг рассказал о работе антиотмывочной системы в России

04.12.2025

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Антиотмывочная система России продолжит работать в прежнем режиме, несмотря на включение в черный список ЕС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга. "Документ Еврокомиссии применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию Европейского союза (ЕС). Российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжит работать в прежнем режиме", - заявили в ведомстве.

