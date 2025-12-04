https://1prime.ru/20251204/rosfinmonitoring-865218402.html

Росфинмониторинг назвал политизированным решение ЕК по России

Росфинмониторинг назвал политизированным решение ЕК по России - 04.12.2025, ПРАЙМ

Росфинмониторинг назвал политизированным решение ЕК по России

Решение Еврокомиссии внести Россию в "черный" отмывочный список исключительно политизированное, как и приостановка членства РФ в Группе разработки финансовых... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T18:11+0300

2025-12-04T18:11+0300

2025-12-04T18:11+0300

россия

финансы

рф

росфинмониторинг

фатф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861510146_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fd4b03f62b2942f91d62cdcf54371704.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Решение Еврокомиссии внести Россию в "черный" отмывочный список исключительно политизированное, как и приостановка членства РФ в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга. Европейская комиссия 3 декабря опубликовала решение о включении России в перечень так называемых третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. "В то же время Российская Федерация всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - ред.). Таким образом, решение Еврокомиссии, равно как и решение ФАТФ о приостановке российского членства в организации, носит исключительно политизированный характер", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251204/rosfinmonitoring-865218266.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, росфинмониторинг, фатф