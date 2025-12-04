https://1prime.ru/20251204/rosfinmonitoring-865218402.html
Росфинмониторинг назвал политизированным решение ЕК по России
Росфинмониторинг назвал политизированным решение ЕК по России - 04.12.2025, ПРАЙМ
Росфинмониторинг назвал политизированным решение ЕК по России
Решение Еврокомиссии внести Россию в "черный" отмывочный список исключительно политизированное, как и приостановка членства РФ в Группе разработки финансовых... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T18:11+0300
2025-12-04T18:11+0300
2025-12-04T18:11+0300
россия
финансы
рф
росфинмониторинг
фатф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861510146_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fd4b03f62b2942f91d62cdcf54371704.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Решение Еврокомиссии внести Россию в "черный" отмывочный список исключительно политизированное, как и приостановка членства РФ в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга. Европейская комиссия 3 декабря опубликовала решение о включении России в перечень так называемых третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. "В то же время Российская Федерация всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - ред.). Таким образом, решение Еврокомиссии, равно как и решение ФАТФ о приостановке российского членства в организации, носит исключительно политизированный характер", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251204/rosfinmonitoring-865218266.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861510146_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d497cede2a74c02125b49c111ab7fea8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, росфинмониторинг, фатф
РОССИЯ, Финансы, РФ, Росфинмониторинг, ФАТФ
Росфинмониторинг назвал политизированным решение ЕК по России
Росфинмониторинг назвал включение России в "черный" отмывочный список политизированным