Росфинмониторинг назвал политизированным решение ЕК по России
Росфинмониторинг назвал политизированным решение ЕК по России - 04.12.2025, ПРАЙМ
Росфинмониторинг назвал политизированным решение ЕК по России
Решение Еврокомиссии внести Россию в "черный" отмывочный список исключительно политизированное, как и приостановка членства РФ в Группе разработки финансовых... | 04.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Решение Еврокомиссии внести Россию в "черный" отмывочный список исключительно политизированное, как и приостановка членства РФ в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга. Европейская комиссия 3 декабря опубликовала решение о включении России в перечень так называемых третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. "В то же время Российская Федерация всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - ред.). Таким образом, решение Еврокомиссии, равно как и решение ФАТФ о приостановке российского членства в организации, носит исключительно политизированный характер", - говорится в сообщении.
18:11 04.12.2025
 
Росфинмониторинг назвал политизированным решение ЕК по России

Росфинмониторинг назвал включение России в "черный" отмывочный список политизированным

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Решение Еврокомиссии внести Россию в "черный" отмывочный список исключительно политизированное, как и приостановка членства РФ в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга.
Европейская комиссия 3 декабря опубликовала решение о включении России в перечень так называемых третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
"В то же время Российская Федерация всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - ред.). Таким образом, решение Еврокомиссии, равно как и решение ФАТФ о приостановке российского членства в организации, носит исключительно политизированный характер", - говорится в сообщении.
