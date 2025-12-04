https://1prime.ru/20251204/roskomnadzor-865221383.html

Роскомнадзор заблокировал SnapChat

Роскомнадзор заблокировал SnapChat

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России, в том числе как площадку для организации и проведения террористических действий и вербовки их исполнителей, заявили в ведомстве. SnapChat - американское мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Особенность площадки заключается в том, что отправленные сообщения, фото и видео исчезают через несколько секунд или 24 часа. "В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года", - сообщили в Роскомнадзоре. Там добавили, что зарубежный мессенджер "используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей", а также совершения мошеннических и иных преступлений против россиян.

