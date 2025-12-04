https://1prime.ru/20251204/roskomnadzor-865221383.html
Роскомнадзор заблокировал SnapChat
Роскомнадзор заблокировал SnapChat - 04.12.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор заблокировал SnapChat
Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России, в том числе как площадку для организации и проведения террористических действий и вербовки их... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T19:48+0300
2025-12-04T19:48+0300
2025-12-04T19:48+0300
технологии
россия
бизнес
роскомнадзор
snapchat
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России, в том числе как площадку для организации и проведения террористических действий и вербовки их исполнителей, заявили в ведомстве. SnapChat - американское мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Особенность площадки заключается в том, что отправленные сообщения, фото и видео исчезают через несколько секунд или 24 часа. "В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года", - сообщили в Роскомнадзоре. Там добавили, что зарубежный мессенджер "используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей", а также совершения мошеннических и иных преступлений против россиян.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, бизнес, роскомнадзор, snapchat
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, Роскомнадзор, snapchat
Роскомнадзор заблокировал SnapChat
Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России