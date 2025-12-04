https://1prime.ru/20251204/rossija-865182635.html
Рост цен на жилье в России замедлится до 6% в 2025 и 2026 годах
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рост стоимости нового жилья в России по итогам текущего и следующего года замедлится до 6% с 9% в 2024 году, говорится в исследовании аналитиков компании "Яков и Партнеры" и Единого ресурса застройщиков, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Рост цен останется стабильным. Ожидается, что стоимость квадратного метра в России будет расти в среднем на 6% в 2025 и 2026 году", - приводят аналитики прогноз изменения цены на квадратный метр жилья по договору долевого участия.
Это меньше, чем в 2023 и в 2024 годах - тогда рост составлял 7% и 9% соответственно.
"Баланс, который сформируется в 2026 году, покажет, что рынок вошел в фазу зрелости, где выигрывают самые дисциплинированные и эффективные. И дальнейшее развитие будет определяться тем, насколько быстро компании смогут перестроить бизнес-модель под новые реалии", - рассчитывают аналитики.
Российский рынок девелопмента завершает эпоху агрессивного роста и вступает в эпоху эффективности управления, отмечают авторы доклада. Период дешевого финансирования и ажиотажного спроса сменился временем высоких ставок, осторожных покупателей и более низкой маржинальности. Теперь успех измеряется не количеством введенных метров, а возможностью сохранить маржинальность.
Покупатель стал внимательнее к деньгам: он считает каждый платеж и выбирает решения, которые вписываются в его финансовые возможности. Девелопер действует осмотрительно, стремясь к устойчивому балансу между риском и доходностью. Банки усилили контроль, концентрируясь на сохранении стоимости активов и стабильности системы.
Рынок, долго живший в логике ускорения, переходит в фазу управляемого равновесия. Земельные активы рассматриваются как элемент стратегии, продажи - как инструмент поддержания ликвидности, строительство - как точный производственный процесс с выверенными параметрами, отмечают аналитики.
