Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рост цен на жилье в России замедлится до 6% в 2025 и 2026 годах - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/rossija-865182635.html
Рост цен на жилье в России замедлится до 6% в 2025 и 2026 годах
Рост цен на жилье в России замедлится до 6% в 2025 и 2026 годах - 04.12.2025, ПРАЙМ
Рост цен на жилье в России замедлится до 6% в 2025 и 2026 годах
Рост стоимости нового жилья в России по итогам текущего и следующего года замедлится до 6% с 9% в 2024 году, говорится в исследовании аналитиков компании "Яков... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T00:16+0300
2025-12-04T00:16+0300
недвижимость
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865182635.jpg?1764796582
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рост стоимости нового жилья в России по итогам текущего и следующего года замедлится до 6% с 9% в 2024 году, говорится в исследовании аналитиков компании "Яков и Партнеры" и Единого ресурса застройщиков, с которым ознакомилось РИА Новости. "Рост цен останется стабильным. Ожидается, что стоимость квадратного метра в России будет расти в среднем на 6% в 2025 и 2026 году", - приводят аналитики прогноз изменения цены на квадратный метр жилья по договору долевого участия. Это меньше, чем в 2023 и в 2024 годах - тогда рост составлял 7% и 9% соответственно. "Баланс, который сформируется в 2026 году, покажет, что рынок вошел в фазу зрелости, где выигрывают самые дисциплинированные и эффективные. И дальнейшее развитие будет определяться тем, насколько быстро компании смогут перестроить бизнес-модель под новые реалии", - рассчитывают аналитики. Российский рынок девелопмента завершает эпоху агрессивного роста и вступает в эпоху эффективности управления, отмечают авторы доклада. Период дешевого финансирования и ажиотажного спроса сменился временем высоких ставок, осторожных покупателей и более низкой маржинальности. Теперь успех измеряется не количеством введенных метров, а возможностью сохранить маржинальность. Покупатель стал внимательнее к деньгам: он считает каждый платеж и выбирает решения, которые вписываются в его финансовые возможности. Девелопер действует осмотрительно, стремясь к устойчивому балансу между риском и доходностью. Банки усилили контроль, концентрируясь на сохранении стоимости активов и стабильности системы. Рынок, долго живший в логике ускорения, переходит в фазу управляемого равновесия. Земельные активы рассматриваются как элемент стратегии, продажи - как инструмент поддержания ликвидности, строительство - как точный производственный процесс с выверенными параметрами, отмечают аналитики.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес
Недвижимость, Бизнес, Экономика
00:16 04.12.2025
 
Рост цен на жилье в России замедлится до 6% в 2025 и 2026 годах

Аналитики: рост цен на жилье в России замедлится до 6% в 2025 и 2026 годах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рост стоимости нового жилья в России по итогам текущего и следующего года замедлится до 6% с 9% в 2024 году, говорится в исследовании аналитиков компании "Яков и Партнеры" и Единого ресурса застройщиков, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Рост цен останется стабильным. Ожидается, что стоимость квадратного метра в России будет расти в среднем на 6% в 2025 и 2026 году", - приводят аналитики прогноз изменения цены на квадратный метр жилья по договору долевого участия.
Это меньше, чем в 2023 и в 2024 годах - тогда рост составлял 7% и 9% соответственно.
"Баланс, который сформируется в 2026 году, покажет, что рынок вошел в фазу зрелости, где выигрывают самые дисциплинированные и эффективные. И дальнейшее развитие будет определяться тем, насколько быстро компании смогут перестроить бизнес-модель под новые реалии", - рассчитывают аналитики.
Российский рынок девелопмента завершает эпоху агрессивного роста и вступает в эпоху эффективности управления, отмечают авторы доклада. Период дешевого финансирования и ажиотажного спроса сменился временем высоких ставок, осторожных покупателей и более низкой маржинальности. Теперь успех измеряется не количеством введенных метров, а возможностью сохранить маржинальность.
Покупатель стал внимательнее к деньгам: он считает каждый платеж и выбирает решения, которые вписываются в его финансовые возможности. Девелопер действует осмотрительно, стремясь к устойчивому балансу между риском и доходностью. Банки усилили контроль, концентрируясь на сохранении стоимости активов и стабильности системы.
Рынок, долго живший в логике ускорения, переходит в фазу управляемого равновесия. Земельные активы рассматриваются как элемент стратегии, продажи - как инструмент поддержания ликвидности, строительство - как точный производственный процесс с выверенными параметрами, отмечают аналитики.
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала