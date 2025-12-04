Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
00:16 04.12.2025
 
Средняя площадь строящихся в России квартир в 2026 году сократится

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Средняя площадь строящихся в России квартир в следующем году продолжит сокращаться, составив 48,6 квадратного метра, говорится в исследовании аналитиков компании "Яков и партнеры" и Единого ресурса застройщиков, с которым ознакомилось РИА Новости.
"По прогнозам девелоперов, продажи по договорам долевого участия стабилизируются примерно на уровне 475 тысяч квартир в 2025 и 480 тысяч в 2026 году. Ипотека останется на уровне около 2 и 2,2 триллиона рублей соответственно. Продукт адаптируется под возможности покупателей: средняя площадь строящихся квартир сократится примерно до 48,6 квадратного метра", - сказано в материалах.
Согласно представленным в докладе данным, это несколько ниже 2025 года - 48,8 квадратного метра. В 2024 году показатель составлял 49,2 квадратного метра.
"При этом отдельные опрошенные девелоперы, отмечая негативную динамику рынка и общий пессимизм относительно перспектив отрасли, сами оценивают свои перспективы достаточно оптимистично, делая ставку на амбициозные стратегии", - комментируют аналитики.
В среднем опрошенные компании ожидают рост своих продаж в 2026 году на 30%, а также планируют рост ввода на 15-20% при достижении общего уровня распроданности в 50-70% на фоне замедляющегося остального рынка, рассчитывая на кратный рост своей рыночной доли и усиление конкурентных позиций.
 
