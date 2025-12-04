https://1prime.ru/20251204/rossija-865185412.html

Число введенных против России санкций приблизилось к 31 тысяче

Число введенных против России санкций приблизилось к 31 тысяче - 04.12.2025, ПРАЙМ

Число введенных против России санкций приблизилось к 31 тысяче

04.12.2025

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Число санкций, введенных против России начиная с 2014 года, приблизилось к 31 тысяче, больше всего ограничений приходится на США, Канаду и Швейцарию, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным независимого аналитического портала Castellum. В июне этого года Генассамблея ООН провозгласила 4 декабря Международным днем борьбы с односторонними санкциями. Документ содержит призыв воздерживаться от любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер, которые не соответствуют международному праву, уставу ООН и препятствуют полному достижению цели экономического и социального развития, сообщается на сайте организации. По состоянию на 3 декабря 2025 года против России другими странами введено более 30 700 неторговых санкций (не считая санкции на торговлю конкретными товарами). Из них чуть более 92% приходится на санкции, введенные с конца февраля 2022 года. Больше всего ограничений по-прежнему приходится на США - 24,1% от всех введенных странами мер, или 7420. В тройку также вошли Канада с долей в 12,9% (3980) и Швейцария с долей в 11,8% (3615). Следом расположился ЕС, сохранивший за собой четвертое место. С учетом 19-го пакета, объединение ввело против России 3141 ограничение (10,2%). За ним идут Норвегия - 2838 ограничений (9,2%) и Исландия - 2482 ограничения (8,1%), которые, как и Швейцария, дублируют некоторые санкции ЕС. Далее в десятке расположились Великобритания с 2204 санкциями (7,2%), Новая Зеландия с 1896 санкциями (6,2%), Австралия, которая ввела около 1694 ограничений (5,5%), и Япония - 1441 (4,7%).

