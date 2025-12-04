Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций в четверг немного вырос - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/rynok-865221532.html
Российский рынок акций в четверг немного вырос
Российский рынок акций в четверг немного вырос - 04.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в четверг немного вырос
Российский рынок акций в основную сессию четверга немного повысился после двух дней снижения, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T19:51+0300
2025-12-04T19:51+0300
экономика
рынок
акции
торги
сша
рф
мосбиржа
"бкс мир инвестиций"
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию четверга немного повысился после двух дней снижения, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,20% - до 2657,13 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,74%, до 1142,88 пункта, долларовый РТС – на 1,49%, до 1087,50 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Коррекция Российский рынок акций в основную сессию четверга колебался в легком плюсе, отыгрывая снижение предыдущих дней. При этом индекс Мосбиржи оставался выше уровня 2650 пунктов. "Индекс Мосбиржи в четверг торговался нейтрально, опираясь на промежуточную поддержку у 2650-2660 пунктов. Геополитические сигналы не лишают участников торгов надежд на скорое урегулирование украинского конфликта, но общий энтузиазм несколько угас. Кроме того, рубль укрепляется вопреки сезонным закономерностям, а цены на нефть буксуют на уровне 62-63 доллара за баррель", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги ВК (+4,3%), ПИКа (+2,6%), АФК "Система" (+1,9%). Подешевели бумаги "Норникеля" (-0,7%), Мосбиржи (-0,3%), "Позитива" (-0,3%). Стоимость нефти к 19.39 мск росла на 1,3% - до 63,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 98,9 пункта. Прогнозы Индекс Мосбиржи перешел в фазу консолидации в горизонтальном диапазоне с границами 2600 пунктов (уровень поддержки) и 2720 пунктов (уровень сопротивления), считает Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Выход индекса вверх после консолидации выглядит более вероятным. В этом случае его целью может стать значение 2850 пунктов", - добавляет он. В конце недели торговая активность может быть пониженной из-за приближения выходных, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз индекса Мосбиржи на 5 декабря – 2600-2700 пунктов. Среди позитивных факторов – по данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября, а годовая инфляция замедлилась до 6,62%", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251204/neft-865221107.html
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9b97d725e1ff656360c98bac6f1784f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, сша, рф, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", ртс
Экономика, Рынок, Акции, Торги, США, РФ, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", РТС
19:51 04.12.2025
 
Российский рынок акций в четверг немного вырос

Российский рынок акций в четверг немного вырос после двух дней снижения

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
График. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию четверга немного повысился после двух дней снижения, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,20% - до 2657,13 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,74%, до 1142,88 пункта, долларовый РТС – на 1,49%, до 1087,50 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Коррекция
Российский рынок акций в основную сессию четверга колебался в легком плюсе, отыгрывая снижение предыдущих дней. При этом индекс Мосбиржи оставался выше уровня 2650 пунктов.
"Индекс Мосбиржи в четверг торговался нейтрально, опираясь на промежуточную поддержку у 2650-2660 пунктов. Геополитические сигналы не лишают участников торгов надежд на скорое урегулирование украинского конфликта, но общий энтузиазм несколько угас. Кроме того, рубль укрепляется вопреки сезонным закономерностям, а цены на нефть буксуют на уровне 62-63 доллара за баррель", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги ВК (+4,3%), ПИКа (+2,6%), АФК "Система" (+1,9%). Подешевели бумаги "Норникеля" (-0,7%), Мосбиржи (-0,3%), "Позитива" (-0,3%).
Стоимость нефти к 19.39 мск росла на 1,3% - до 63,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 98,9 пункта.
Прогнозы
Индекс Мосбиржи перешел в фазу консолидации в горизонтальном диапазоне с границами 2600 пунктов (уровень поддержки) и 2720 пунктов (уровень сопротивления), считает Алексей Калачев из ФГ "Финам".
"Выход индекса вверх после консолидации выглядит более вероятным. В этом случае его целью может стать значение 2850 пунктов", - добавляет он.
В конце недели торговая активность может быть пониженной из-за приближения выходных, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Прогноз индекса Мосбиржи на 5 декабря – 2600-2700 пунктов. Среди позитивных факторов – по данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября, а годовая инфляция замедлилась до 6,62%", - добавляет он.
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Мировые цены на нефть ускорили рост
19:12
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиСШАРФМосбиржа"БКС Мир инвестиций"РТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала