Российский рынок акций в четверг немного вырос после двух дней снижения
График. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию четверга немного повысился после двух дней снижения, следует из данных Московской биржи.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Коррекция
Российский рынок акций в основную сессию четверга колебался в легком плюсе, отыгрывая снижение предыдущих дней. При этом индекс Мосбиржи оставался выше уровня 2650 пунктов.
"Индекс Мосбиржи в четверг торговался нейтрально, опираясь на промежуточную поддержку у 2650-2660 пунктов. Геополитические сигналы не лишают участников торгов надежд на скорое урегулирование украинского конфликта, но общий энтузиазм несколько угас. Кроме того, рубль укрепляется вопреки сезонным закономерностям, а цены на нефть буксуют на уровне 62-63 доллара за баррель", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги ВК (+4,3%), ПИКа (+2,6%), АФК "Система" (+1,9%). Подешевели бумаги "Норникеля" (-0,7%), Мосбиржи (-0,3%), "Позитива" (-0,3%).
Стоимость нефти к 19.39 мск росла на 1,3% - до 63,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 98,9 пункта.
Прогнозы
Индекс Мосбиржи перешел в фазу консолидации в горизонтальном диапазоне с границами 2600 пунктов (уровень поддержки) и 2720 пунктов (уровень сопротивления), считает Алексей Калачев из ФГ "Финам".
"Выход индекса вверх после консолидации выглядит более вероятным. В этом случае его целью может стать значение 2850 пунктов", - добавляет он.
В конце недели торговая активность может быть пониженной из-за приближения выходных, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".