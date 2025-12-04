Российский рынок акций в четверг немного вырос

https://1prime.ru/20251204/rynok-865221532.html

04.12.2025 Российский рынок акций в основную сессию четверга немного повысился после двух дней снижения, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию четверга немного повысился после двух дней снижения, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,20% - до 2657,13 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,74%, до 1142,88 пункта, долларовый РТС – на 1,49%, до 1087,50 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Коррекция Российский рынок акций в основную сессию четверга колебался в легком плюсе, отыгрывая снижение предыдущих дней. При этом индекс Мосбиржи оставался выше уровня 2650 пунктов. "Индекс Мосбиржи в четверг торговался нейтрально, опираясь на промежуточную поддержку у 2650-2660 пунктов. Геополитические сигналы не лишают участников торгов надежд на скорое урегулирование украинского конфликта, но общий энтузиазм несколько угас. Кроме того, рубль укрепляется вопреки сезонным закономерностям, а цены на нефть буксуют на уровне 62-63 доллара за баррель", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги ВК (+4,3%), ПИКа (+2,6%), АФК "Система" (+1,9%). Подешевели бумаги "Норникеля" (-0,7%), Мосбиржи (-0,3%), "Позитива" (-0,3%). Стоимость нефти к 19.39 мск росла на 1,3% - до 63,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 98,9 пункта. Прогнозы Индекс Мосбиржи перешел в фазу консолидации в горизонтальном диапазоне с границами 2600 пунктов (уровень поддержки) и 2720 пунктов (уровень сопротивления), считает Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Выход индекса вверх после консолидации выглядит более вероятным. В этом случае его целью может стать значение 2850 пунктов", - добавляет он. В конце недели торговая активность может быть пониженной из-за приближения выходных, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз индекса Мосбиржи на 5 декабря – 2600-2700 пунктов. Среди позитивных факторов – по данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября, а годовая инфляция замедлилась до 6,62%", - добавляет он.

