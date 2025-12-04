Британия расширила санкции против России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
общество
россия
великобритания
украина
вс рф
санкции против рф
ЛОНДОН, 4 дек - ПРАЙМ. Великобритания ввела ограничения против Главного управления Генштаба ВС РФ (ГУ ГШ ВС РФ), трех сотрудников организации и еще восьми россиян в рамках новых санкций, говорится в заявлении британского правительства. "Радикальные меры, объявленные сегодня, включают санкции в отношении российского военного разведывательного управления (ГРУ) целиком", - говорится в заявлении правительства. Санкции также введены против трех "офицеров ГРУ", якобы "ответственных за организацию враждебной деятельности на Украине и по всей Европе". Кроме того, под ограничения попали восемь россиян за якобы враждебную киберактивность. Как утверждается, все восемь человек якобы являются "офицерами военной киберразведки" РФ.В правительственном заявлении говорится, что санкции против ГУ ГШ ВС РФ введены из-за якобы связи организации с инцидентом с отравлением в Солсбери в 2018 году в ходе которого погибла гражданка Великобритании Дон Стерджес, Ранее в четверг власти Великобритании также опубликовали выводы официального расследования гибели Стерджес, из которого следует, что она стала случайной жертвой инцидента в Солсбери.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
великобритания
украина
15:19 04.12.2025 (обновлено: 16:32 04.12.2025)
 
Британия расширила санкции против России

Британия ввела ограничения против Главного управления Генштаба ВС России

ЛОНДОН, 4 дек - ПРАЙМ. Великобритания ввела ограничения против Главного управления Генштаба ВС РФ (ГУ ГШ ВС РФ), трех сотрудников организации и еще восьми россиян в рамках новых санкций, говорится в заявлении британского правительства.
"Радикальные меры, объявленные сегодня, включают санкции в отношении российского военного разведывательного управления (ГРУ) целиком", - говорится в заявлении правительства.
Санкции также введены против трех "офицеров ГРУ", якобы "ответственных за организацию враждебной деятельности на Украине и по всей Европе".
Кроме того, под ограничения попали восемь россиян за якобы враждебную киберактивность. Как утверждается, все восемь человек якобы являются "офицерами военной киберразведки" РФ.
В правительственном заявлении говорится, что санкции против ГУ ГШ ВС РФ введены из-за якобы связи организации с инцидентом с отравлением в Солсбери в 2018 году в ходе которого погибла гражданка Великобритании Дон Стерджес, Ранее в четверг власти Великобритании также опубликовали выводы официального расследования гибели Стерджес, из которого следует, что она стала случайной жертвой инцидента в Солсбери.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
