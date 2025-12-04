Британия расширила санкции против России
Британия ввела ограничения против Главного управления Генштаба ВС России
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 дек - ПРАЙМ. Великобритания ввела ограничения против Главного управления Генштаба ВС РФ (ГУ ГШ ВС РФ), трех сотрудников организации и еще восьми россиян в рамках новых санкций, говорится в заявлении британского правительства.
"Радикальные меры, объявленные сегодня, включают санкции в отношении российского военного разведывательного управления (ГРУ) целиком", - говорится в заявлении правительства.
Санкции также введены против трех "офицеров ГРУ", якобы "ответственных за организацию враждебной деятельности на Украине и по всей Европе".
Кроме того, под ограничения попали восемь россиян за якобы враждебную киберактивность. Как утверждается, все восемь человек якобы являются "офицерами военной киберразведки" РФ.
В правительственном заявлении говорится, что санкции против ГУ ГШ ВС РФ введены из-за якобы связи организации с инцидентом с отравлением в Солсбери в 2018 году в ходе которого погибла гражданка Великобритании Дон Стерджес, Ранее в четверг власти Великобритании также опубликовали выводы официального расследования гибели Стерджес, из которого следует, что она стала случайной жертвой инцидента в Солсбери.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.