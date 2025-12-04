https://1prime.ru/20251204/semerka-865193431.html
Путин оценил долю стран G7 в мировой экономике
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Доля стран "большой семерки" в мировой экономике сокращается год от года, это очевидный факт, заявил президент России Владимир Путин. "Их доля (стран G7 - ред.) в мировой экономике постоянно сокращается. Это очевидный факт, который мы все видим. Тенденция - она такая, какая она есть. И она будет продолжаться", - сказал Путин в интервью каналу India Today. Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В преддверии визита российский лидер дал интервью индийским журналистам.
