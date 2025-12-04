https://1prime.ru/20251204/sk-865215636.html
СК назвал предварительные причины жесткой посадки вертолета под Уфой
СК назвал предварительные причины жесткой посадки вертолета под Уфой
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве предварительных причин жесткой посадки вертолета под Уфой, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что в селе Атаевка под Уфой совершил жесткую посадку вертолет марки Eurocopter AS-350 (RA-04057). Пострадал один человек. Позднее РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии рассказали, что пилот получил травму на земле, его везут в больницу. "В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале. В ГУМЧС по региону отмечали, что вертолет после посадки опрокинулся без последующего горения.
