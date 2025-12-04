Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК назвал предварительные причины жесткой посадки вертолета под Уфой - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251204/sk-865215636.html
СК назвал предварительные причины жесткой посадки вертолета под Уфой
СК назвал предварительные причины жесткой посадки вертолета под Уфой - 04.12.2025, ПРАЙМ
СК назвал предварительные причины жесткой посадки вертолета под Уфой
Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве предварительных причин жесткой посадки вертолета под Уфой, сообщает Центральное... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T17:07+0300
2025-12-04T17:07+0300
происшествия
общество
россия
уфа
рф
башкирия
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве предварительных причин жесткой посадки вертолета под Уфой, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что в селе Атаевка под Уфой совершил жесткую посадку вертолет марки Eurocopter AS-350 (RA-04057). Пострадал один человек. Позднее РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии рассказали, что пилот получил травму на земле, его везут в больницу. "В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале. В ГУМЧС по региону отмечали, что вертолет после посадки опрокинулся без последующего горения.
уфа
рф
башкирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b94c50cd2d8c133fefcfa85c5ff44f89.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, уфа, рф, башкирия, ск рф
Происшествия, Общество , РОССИЯ, Уфа, РФ, БАШКИРИЯ, СК РФ
17:07 04.12.2025
 
СК назвал предварительные причины жесткой посадки вертолета под Уфой

СК: причиной посадки вертолета под Уфой могли стать неисправность или ошибка пилотирования

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве предварительных причин жесткой посадки вертолета под Уфой, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что в селе Атаевка под Уфой совершил жесткую посадку вертолет марки Eurocopter AS-350 (RA-04057). Пострадал один человек. Позднее РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии рассказали, что пилот получил травму на земле, его везут в больницу.
"В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ГУМЧС по региону отмечали, что вертолет после посадки опрокинулся без последующего горения.
 
ПроисшествияОбществоРОССИЯУфаРФБАШКИРИЯСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала