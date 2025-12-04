https://1prime.ru/20251204/skandal-865225377.html

"Управляет Зеленский": СМИ раскрыли детали коррупционного скандала в ЕС

Коррупционный скандал в ЕС нанес удар по тем, кто продолжает поддерживать Украину, пишет британский журналист Мартин Джей для Strategic Culture. | 04.12.2025

МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Коррупционный скандал в ЕС нанес удар по тем, кто продолжает поддерживать Украину, пишет британский журналист Мартин Джей для Strategic Culture."Для тех, кто надеялся, что нынешний коррупционный скандал на Украине с участием близкого окружения Зеленского уляжется, и бизнес, связанный с войной, отмыванием денег и торговлей оружием, сможет продолжаться с поддержкой доверчивой западной общественности — известие об аресте Федерики Могерини в Бельгии стало ударом", — отмечает Джей.Журналист подчеркнул, что арест произошел в худший момент для Евросоюза и его лидеров, которые продолжали надеяться на улучшение ситуации Киева на фронте или изменение политического курса президента США Дональда Трампа. Он также отмечает, что американский президент способствует публикациям в прессе о коррупции на Украине, тем самым признавая значительный масштаб воровства."Скандал в ЕС лишь подчеркивает еще один аспект, который предпочитают не замечать. Брюссель имеет собственные проблемы с коррупцией, и до сих пор большинство европейцев не связывают факты вместе и не увязывают коррупцию в бельгийской столице с массовым отмыванием денег, которым управляет Зеленский при помощи фондов ЕС. До сих пор", — заключает автор статьи.В начале недели стало известно, что по просьбе Европейской прокуратуры бельгийская полиция провела обыски в Европейском колледже, а также в помещениях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны, допрошены и затем освобождены три человека, включая бывшую главу евродипломатии Федерику Могерини, директор отдела внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного чиновника. Они подозреваются в махинациях с финансированием колледжа, однако обвинения им пока не предъявлены.Позднее, 4 декабря, издание Euractiv сообщило, что Могерини ушла с должности директора дипломатического Европейского колледжа. До этого по делу также ушел в отставку высокопоставленный сотрудник внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино.

