Коррупционный скандал в ЕС нанес удар по тем, кто продолжает поддерживать Украину, пишет британский журналист Мартин Джей для Strategic Culture. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T22:54+0300
2025-12-04T22:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Коррупционный скандал в ЕС нанес удар по тем, кто продолжает поддерживать Украину, пишет британский журналист Мартин Джей для Strategic Culture."Для тех, кто надеялся, что нынешний коррупционный скандал на Украине с участием близкого окружения Зеленского уляжется, и бизнес, связанный с войной, отмыванием денег и торговлей оружием, сможет продолжаться с поддержкой доверчивой западной общественности — известие об аресте Федерики Могерини в Бельгии стало ударом", — отмечает Джей.Журналист подчеркнул, что арест произошел в худший момент для Евросоюза и его лидеров, которые продолжали надеяться на улучшение ситуации Киева на фронте или изменение политического курса президента США Дональда Трампа. Он также отмечает, что американский президент способствует публикациям в прессе о коррупции на Украине, тем самым признавая значительный масштаб воровства."Скандал в ЕС лишь подчеркивает еще один аспект, который предпочитают не замечать. Брюссель имеет собственные проблемы с коррупцией, и до сих пор большинство европейцев не связывают факты вместе и не увязывают коррупцию в бельгийской столице с массовым отмыванием денег, которым управляет Зеленский при помощи фондов ЕС. До сих пор", — заключает автор статьи.В начале недели стало известно, что по просьбе Европейской прокуратуры бельгийская полиция провела обыски в Европейском колледже, а также в помещениях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны, допрошены и затем освобождены три человека, включая бывшую главу евродипломатии Федерику Могерини, директор отдела внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного чиновника. Они подозреваются в махинациях с финансированием колледжа, однако обвинения им пока не предъявлены.Позднее, 4 декабря, издание Euractiv сообщило, что Могерини ушла с должности директора дипломатического Европейского колледжа. До этого по делу также ушел в отставку высокопоставленный сотрудник внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино.
22:54 04.12.2025
 
"Управляет Зеленский": СМИ раскрыли детали коррупционного скандала в ЕС

Strategic Culture: коррупционный скандал в ЕС стал проблемой для сторонников Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
"Они везде": СМИ рассказали о новой опасности для Украины в зоне СВО
22:47
 
