Словакия будет оспаривать запрет на газ из России, заявил глава МИД - 04.12.2025
Словакия будет оспаривать запрет на газ из России, заявил глава МИД
БРАТИСЛАВА, 4 дек - ПРАЙМ. Словакия хочет использовать все возможности для оспаривания запрета на газ из РФ, даже обращение в суд Европейского союза, заявил глава МИД республики Юрай Бланар. В среду венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не приемлет план Евросоюза по отказу от нефти и газа из РФ, вместе со Словакией ведет подготовку к подаче иска в суд ЕС. "Финансово доступный газ в достаточном объеме относится к основным опорам нашей национальной экономики, этим мы также защищаем семейные бюджеты наших граждан. Поэтому мы хотим использовать любую возможность, чтобы такие вредные инициативы были изменены, даже в суде Европейского союза", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг. Он сообщил, что обсудил с венгерским коллегой координацию при подготовке обращения в суд Евросоюза. В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика в декабре снова будет голосовать против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз, это идеологическое и вредное решение. По его словам, возглавляемая им партия Smer-SD ("Направление - социальная демократия") поддерживает идею подать иск к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
15:16 04.12.2025
 
Словакия будет оспаривать запрет на газ из России, заявил глава МИД

Глава МИД Бланар: Словакия намерена оспаривать запрет на газ из России в суде ЕС

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
БРАТИСЛАВА, 4 дек - ПРАЙМ. Словакия хочет использовать все возможности для оспаривания запрета на газ из РФ, даже обращение в суд Европейского союза, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
В среду венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не приемлет план Евросоюза по отказу от нефти и газа из РФ, вместе со Словакией ведет подготовку к подаче иска в суд ЕС.
"Финансово доступный газ в достаточном объеме относится к основным опорам нашей национальной экономики, этим мы также защищаем семейные бюджеты наших граждан. Поэтому мы хотим использовать любую возможность, чтобы такие вредные инициативы были изменены, даже в суде Европейского союза", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг.
Он сообщил, что обсудил с венгерским коллегой координацию при подготовке обращения в суд Евросоюза.
В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика в декабре снова будет голосовать против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз, это идеологическое и вредное решение. По его словам, возглавляемая им партия Smer-SD ("Направление - социальная демократия") поддерживает идею подать иск к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
