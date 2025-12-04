https://1prime.ru/20251204/smi-865185308.html

СМИ: Уиткофф и Кушнер встретятся в четверг с секретарем СНБО Украины

04.12.2025

Добавлен контекст во втором абзаце и бэкграунд после третьего абзаца. НЬЮ-ЙОРК, 4 дек – РИА Новости. Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в четверг в Майами, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. Последние публичные переговоры украинской и американской делегации состоялись в воскресенье - также в Майами. Умеров возглавлял делегацию Украины. "Уиткофф и Кушнер намерены встретиться с ведущим переговорщиком от Украины Рустемом Умеровым в четверг в Майами для дальнейших переговоров", – пишет СМИ, ссылаясь на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома. Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой. В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

2025

