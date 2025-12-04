"Моральная победа": в США сделали дерзкое заявление после визита Уиткоффа
Дэвис: визит Уиткоффа в Москву может считаться моральной победой над Украиной
© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Визит в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа оказал негативное влияние на моральный дух украинских военнослужащих, заявил в эфире своего YouTube-канала отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
"Не имея явных договоренностей, россияне продолжат сражаться, в отличие от украинцев, которые все чаще бегут с поле боя. И все же эта встреча, в каком-то смысле, стала моральной победой над Украиной", — отметил он.
Дэвис сравнил ситуацию в Украине с игрой в домино, где падение одной костяшки может обрушить всю систему, что сейчас и происходит на фронте.
"Если вы не можете заставить своих солдат воевать против россиян, то достаточно всего лишь одной костяшки домино, которая обрушит Украину. Теперь ситуация хуже не придумаешь", — объяснил Дэвис.
Во вторник вечером Владимир Путин провел встречу в Кремле с Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является основателем компании Affinity Partners и зятем американского президента. С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось около пяти часов.
Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как полезные и конструктивные, подчеркнув, что стороны обсуждали американские предложения по урегулированию конфликта на Украине, но согласия пока не достигли. Дональд Трамп также позитивно оценил результаты встречи, отметив, что по словам Уиткоффа и Кушнера, Москва демонстрирует стремление завершить военные действия.