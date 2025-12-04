Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Моральная победа": в США сделали дерзкое заявление после визита Уиткоффа - 04.12.2025
"Моральная победа": в США сделали дерзкое заявление после визита Уиткоффа
"Моральная победа": в США сделали дерзкое заявление после визита Уиткоффа - 04.12.2025, ПРАЙМ
"Моральная победа": в США сделали дерзкое заявление после визита Уиткоффа
Визит в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа оказал негативное влияние на моральный дух украинских военнослужащих, заявил в эфире своего | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T06:55+0300
2025-12-04T06:55+0300
общество
украина
москва
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
юрий ушаков
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_0:125:2043:1274_1920x0_80_0_0_4f47030c6fce1c06fc6e08cb1c4a7de2.jpg
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Визит в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа оказал негативное влияние на моральный дух украинских военнослужащих, заявил в эфире своего YouTube-канала отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. "Не имея явных договоренностей, россияне продолжат сражаться, в отличие от украинцев, которые все чаще бегут с поле боя. И все же эта встреча, в каком-то смысле, стала моральной победой над Украиной", — отметил он.Дэвис сравнил ситуацию в Украине с игрой в домино, где падение одной костяшки может обрушить всю систему, что сейчас и происходит на фронте."Если вы не можете заставить своих солдат воевать против россиян, то достаточно всего лишь одной костяшки домино, которая обрушит Украину. Теперь ситуация хуже не придумаешь", — объяснил Дэвис. Во вторник вечером Владимир Путин провел встречу в Кремле с Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является основателем компании Affinity Partners и зятем американского президента. С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось около пяти часов. Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как полезные и конструктивные, подчеркнув, что стороны обсуждали американские предложения по урегулированию конфликта на Украине, но согласия пока не достигли. Дональд Трамп также позитивно оценил результаты встречи, отметив, что по словам Уиткоффа и Кушнера, Москва демонстрирует стремление завершить военные действия.
украина
москва
сша
общество , украина, москва, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, юрий ушаков, рфпи
Общество , УКРАИНА, МОСКВА, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Юрий Ушаков, РФПИ
06:55 04.12.2025
 
"Моральная победа": в США сделали дерзкое заявление после визита Уиткоффа

Дэвис: визит Уиткоффа в Москву может считаться моральной победой над Украиной

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Визит в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа оказал негативное влияние на моральный дух украинских военнослужащих, заявил в эфире своего YouTube-канала отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
"Не имея явных договоренностей, россияне продолжат сражаться, в отличие от украинцев, которые все чаще бегут с поле боя. И все же эта встреча, в каком-то смысле, стала моральной победой над Украиной", — отметил он.
Дэвис сравнил ситуацию в Украине с игрой в домино, где падение одной костяшки может обрушить всю систему, что сейчас и происходит на фронте.
"Если вы не можете заставить своих солдат воевать против россиян, то достаточно всего лишь одной костяшки домино, которая обрушит Украину. Теперь ситуация хуже не придумаешь", — объяснил Дэвис.
Во вторник вечером Владимир Путин провел встречу в Кремле с Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является основателем компании Affinity Partners и зятем американского президента. С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось около пяти часов.
Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как полезные и конструктивные, подчеркнув, что стороны обсуждали американские предложения по урегулированию конфликта на Украине, но согласия пока не достигли. Дональд Трамп также позитивно оценил результаты встречи, отметив, что по словам Уиткоффа и Кушнера, Москва демонстрирует стремление завершить военные действия.
ОбществоУКРАИНАМОСКВАСШАСтив УиткоффДжаред КушнерЮрий УшаковРФПИ
 
 
