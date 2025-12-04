https://1prime.ru/20251204/ssha-865188148.html

"Моральная победа": в США сделали дерзкое заявление после визита Уиткоффа

"Моральная победа": в США сделали дерзкое заявление после визита Уиткоффа - 04.12.2025, ПРАЙМ

"Моральная победа": в США сделали дерзкое заявление после визита Уиткоффа

Визит в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа оказал негативное влияние на моральный дух украинских военнослужащих, заявил в эфире своего | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T06:55+0300

2025-12-04T06:55+0300

2025-12-04T06:55+0300

общество

украина

москва

сша

стив уиткофф

джаред кушнер

юрий ушаков

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_0:125:2043:1274_1920x0_80_0_0_4f47030c6fce1c06fc6e08cb1c4a7de2.jpg

МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Визит в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа оказал негативное влияние на моральный дух украинских военнослужащих, заявил в эфире своего YouTube-канала отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. "Не имея явных договоренностей, россияне продолжат сражаться, в отличие от украинцев, которые все чаще бегут с поле боя. И все же эта встреча, в каком-то смысле, стала моральной победой над Украиной", — отметил он.Дэвис сравнил ситуацию в Украине с игрой в домино, где падение одной костяшки может обрушить всю систему, что сейчас и происходит на фронте."Если вы не можете заставить своих солдат воевать против россиян, то достаточно всего лишь одной костяшки домино, которая обрушит Украину. Теперь ситуация хуже не придумаешь", — объяснил Дэвис. Во вторник вечером Владимир Путин провел встречу в Кремле с Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является основателем компании Affinity Partners и зятем американского президента. С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось около пяти часов. Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как полезные и конструктивные, подчеркнув, что стороны обсуждали американские предложения по урегулированию конфликта на Украине, но согласия пока не достигли. Дональд Трамп также позитивно оценил результаты встречи, отметив, что по словам Уиткоффа и Кушнера, Москва демонстрирует стремление завершить военные действия.

https://1prime.ru/20251204/ukraina-865187854.html

https://1prime.ru/20251204/ukraina-865187521.html

https://1prime.ru/20251203/zelenskiy-865169192.html

украина

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, москва, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, юрий ушаков, рфпи