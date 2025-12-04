Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Готов сдаться": в Киеве раскрыли цель поездки посланника Зеленского в США
"Готов сдаться": в Киеве раскрыли цель поездки посланника Зеленского в США
"Готов сдаться": в Киеве раскрыли цель поездки посланника Зеленского в США
В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров проведет встречу с особым посланником президента США Стивом Уиткоффом и... | 04.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров проведет встречу с особым посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, выразил мнение, что целью встречи могло стать стремление избежать расследования украинских антикоррупционных органов. "Это уже не просто поездка, а чистая попытка удержаться. Хотя, по-моему, после таких заявлений уже невозможно удержаться, но у него (Умерова. — Прим. Ред.) и выбора-то особо нет", — отметил он.Согласно мнению эксперта, Зеленский вынужден идти на риск из-за возможного бегства Умерова после резонансного ухода в отставку Андрея Ермака, экс-главы его администрации. "Может он (Умеров. — Прим. Ред.) уже готов сдаться американцем, о чем Зеленский и не знает. А других кандидатур уже нет: все разбежались, растворились как "миндичи и "цукерманы"", — предположил Соскин. Как ранее сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на свои источники, встреча между Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Рустемом Умеровым запланирована на четверг в Майами. Последняя встреча украинского и американского представителей прошла в воскресенье, также в Майами, с участием Умерова в качестве главы украинской делегации. Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Сотрудники бюро провели обыски у бывшего главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у фигуранта Миндича, которого считают организатором преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что бизнесмена срочно эвакуировали из Украины. Позднее НАБУ выпустило фотографии с сумками, наполненными пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, упоминающие троих людей с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По словам депутата Ярослава Железняка, это Миндич, исполнительный директор по защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк соответственно. Главным фигурантом дела стал также бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Семи участникам преступного сообщества предъявлены обвинения. Миндич и бизнесмен Александр Цукерман объявлены в розыск. Галущенко, возглавлявший с лета Министерство юстиции, и действующий министр энергетики Светлана Гринчук были отправлены в отставку.
07:27 04.12.2025
 
"Готов сдаться": в Киеве раскрыли цель поездки посланника Зеленского в США

Соскин: Умеров поедет в США, чтобы спастись от уголовного преследования на Украине

Рустем Умеров
Рустем Умеров
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров проведет встречу с особым посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, выразил мнение, что целью встречи могло стать стремление избежать расследования украинских антикоррупционных органов.
"Это уже не просто поездка, а чистая попытка удержаться. Хотя, по-моему, после таких заявлений уже невозможно удержаться, но у него (Умерова. — Прим. Ред.) и выбора-то особо нет", — отметил он.
Согласно мнению эксперта, Зеленский вынужден идти на риск из-за возможного бегства Умерова после резонансного ухода в отставку Андрея Ермака, экс-главы его администрации.
"Может он (Умеров. — Прим. Ред.) уже готов сдаться американцем, о чем Зеленский и не знает. А других кандидатур уже нет: все разбежались, растворились как "миндичи и "цукерманы"", — предположил Соскин.
Как ранее сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на свои источники, встреча между Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Рустемом Умеровым запланирована на четверг в Майами.
Последняя встреча украинского и американского представителей прошла в воскресенье, также в Майами, с участием Умерова в качестве главы украинской делегации.
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Сотрудники бюро провели обыски у бывшего главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у фигуранта Миндича, которого считают организатором преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что бизнесмена срочно эвакуировали из Украины.
Позднее НАБУ выпустило фотографии с сумками, наполненными пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, упоминающие троих людей с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По словам депутата Ярослава Железняка, это Миндич, исполнительный директор по защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк соответственно. Главным фигурантом дела стал также бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Семи участникам преступного сообщества предъявлены обвинения. Миндич и бизнесмен Александр Цукерман объявлены в розыск. Галущенко, возглавлявший с лета Министерство юстиции, и действующий министр энергетики Светлана Гринчук были отправлены в отставку.
