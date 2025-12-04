Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США неожиданно снизилось число заявок на пособие по безработице - 04.12.2025, ПРАЙМ
В США неожиданно снизилось число заявок на пособие по безработице
16:44 04.12.2025 (обновлено: 16:55 04.12.2025)
 
В США неожиданно снизилось число заявок на пособие по безработице

В США число заявок на пособие по безработице за неделю снизилось до 191 тысячи

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Вера Голосова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, составило 191 тысячу, сократившись на 27 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 218 тысяч, и показатель стал минимальным значением с сентября 2022 года, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя до 220 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 216 тысяч заявок.
Показатель достиг минимального значения с недели по 24 сентября 2022 года, когда число заявок на пособие по безработице составляло 189 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 9,5 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 214,75 тысячи.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 ноября, сократилось на 4 тысячи к пересмотренному уровню предшествовавшей недели и составило 1,939 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
Нефтяные станки-качалки
Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и Венесуэлой
08:22
 
ЭкономикаМировая экономикаСША
 
 
