В США неожиданно снизилось число заявок на пособие по безработице
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, составило 191 тысячу, сократившись на 27 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 218 тысяч, и показатель стал минимальным значением с сентября 2022 года, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя до 220 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 216 тысяч заявок. Показатель достиг минимального значения с недели по 24 сентября 2022 года, когда число заявок на пособие по безработице составляло 189 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 9,5 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 214,75 тысячи.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 ноября, сократилось на 4 тысячи к пересмотренному уровню предшествовавшей недели и составило 1,939 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
