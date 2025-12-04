https://1prime.ru/20251204/ssha-865223691.html

Биржи США растут на прогнозах по учетной ставке ФРС США

Биржи США растут на прогнозах по учетной ставке ФРС США - 04.12.2025, ПРАЙМ

Биржи США растут на прогнозах по учетной ставке ФРС США

Фондовые индексы США преимущественно растут в четверг вечером на фоне прогнозов по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T22:14+0300

2025-12-04T22:14+0300

2025-12-04T22:14+0300

экономика

рынок

торги

индексы

сша

вашингтон

dow jones

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Фондовые индексы США преимущественно растут в четверг вечером на фоне прогнозов по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.52 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 0,04% - до 47 861,70 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,17% - до 23 494,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,06%, до 6 854,88 пункта. "Если они (члены совета управляющих ФРС США – ред.) снизят ставку на четверть пункта, а затем возьмут паузу — на что указывал каждый спикер ФРС, — рынки могут быть разочарованы этим заявлением. Если же они не снизят ставку и скажут, что мы подождем до следующего заседания, рынки будут разочарованы и здесь", - сказал агентству Рейтер генеральный директор инвестиционно-консалтинговой фирмы Farr, Miller & Washington в Вашингтоне Майкл Фарр (Michael Farr). Ближайшее заседание ФРС пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне в 3,75-4%.

https://1prime.ru/20251204/ssha-865214578.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, вашингтон, dow jones, nasdaq composite