Биржи США растут на прогнозах по учетной ставке ФРС США - 04.12.2025, ПРАЙМ
Биржи США растут на прогнозах по учетной ставке ФРС США
Биржи США растут на прогнозах по учетной ставке ФРС США - 04.12.2025, ПРАЙМ
Биржи США растут на прогнозах по учетной ставке ФРС США
Фондовые индексы США преимущественно растут в четверг вечером на фоне прогнозов по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T22:14+0300
2025-12-04T22:14+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
вашингтон
dow jones
nasdaq composite
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Фондовые индексы США преимущественно растут в четверг вечером на фоне прогнозов по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.52 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 0,04% - до 47 861,70 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,17% - до 23 494,86 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,06%, до 6 854,88 пункта. "Если они (члены совета управляющих ФРС США – ред.) снизят ставку на четверть пункта, а затем возьмут паузу — на что указывал каждый спикер ФРС, — рынки могут быть разочарованы этим заявлением. Если же они не снизят ставку и скажут, что мы подождем до следующего заседания, рынки будут разочарованы и здесь", - сказал агентству Рейтер генеральный директор инвестиционно-консалтинговой фирмы Farr, Miller &amp; Washington в Вашингтоне Майкл Фарр (Michael Farr). Ближайшее заседание ФРС пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне в 3,75-4%.
рынок, торги, индексы, сша, вашингтон, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, ВАШИНГТОН, Dow Jones, Nasdaq Composite
22:14 04.12.2025
 
Биржи США растут на прогнозах по учетной ставке ФРС США

Фондовые индексы США преимущественно растут на прогнозах по учетной ставке ФРС США

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Фондовые индексы США преимущественно растут в четверг вечером на фоне прогнозов по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 19.52 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 0,04% - до 47 861,70 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,17% - до 23 494,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,06%, до 6 854,88 пункта.
"Если они (члены совета управляющих ФРС США – ред.) снизят ставку на четверть пункта, а затем возьмут паузу — на что указывал каждый спикер ФРС, — рынки могут быть разочарованы этим заявлением. Если же они не снизят ставку и скажут, что мы подождем до следующего заседания, рынки будут разочарованы и здесь", - сказал агентству Рейтер генеральный директор инвестиционно-консалтинговой фирмы Farr, Miller & Washington в Вашингтоне Майкл Фарр (Michael Farr).
Ближайшее заседание ФРС пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне в 3,75-4%.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
В США неожиданно снизилось число заявок на пособие по безработице
16:44
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАВАШИНГТОНDow JonesNasdaq Composite
 
 
