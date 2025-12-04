https://1prime.ru/20251204/ssha-865223691.html
Биржи США растут на прогнозах по учетной ставке ФРС США
Биржи США растут на прогнозах по учетной ставке ФРС США - 04.12.2025, ПРАЙМ
Биржи США растут на прогнозах по учетной ставке ФРС США
Фондовые индексы США преимущественно растут в четверг вечером на фоне прогнозов по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T22:14+0300
2025-12-04T22:14+0300
2025-12-04T22:14+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
вашингтон
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Фондовые индексы США преимущественно растут в четверг вечером на фоне прогнозов по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.52 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 0,04% - до 47 861,70 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,17% - до 23 494,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,06%, до 6 854,88 пункта. "Если они (члены совета управляющих ФРС США – ред.) снизят ставку на четверть пункта, а затем возьмут паузу — на что указывал каждый спикер ФРС, — рынки могут быть разочарованы этим заявлением. Если же они не снизят ставку и скажут, что мы подождем до следующего заседания, рынки будут разочарованы и здесь", - сказал агентству Рейтер генеральный директор инвестиционно-консалтинговой фирмы Farr, Miller & Washington в Вашингтоне Майкл Фарр (Michael Farr). Ближайшее заседание ФРС пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне в 3,75-4%.
https://1prime.ru/20251204/ssha-865214578.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, сша, вашингтон, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, ВАШИНГТОН, Dow Jones, Nasdaq Composite
Биржи США растут на прогнозах по учетной ставке ФРС США
Фондовые индексы США преимущественно растут на прогнозах по учетной ставке ФРС США