Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин потребует вывести ВСУ из новых регионов России, считает Степашин - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/stepashin-865185508.html
Путин потребует вывести ВСУ из новых регионов России, считает Степашин
Путин потребует вывести ВСУ из новых регионов России, считает Степашин - 04.12.2025, ПРАЙМ
Путин потребует вывести ВСУ из новых регионов России, считает Степашин
Президент РФ Владимир Путин не отступит от требования вывести украинские войска из административных границ российских регионов, считает бывший премьер-министр... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T02:26+0300
2025-12-04T02:37+0300
россия
экономика
общество
рф
сша
владимир путин
сергей степашин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865185508.jpg?1764805072
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не отступит от требования вывести украинские войска из административных границ российских регионов, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Переговоры Путина и спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа прошли во вторник в Кремле. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на них обсуждались территориальные проблемы, без которых Россия не видит решения украинского кризиса. "Нет, нет и еще раз нет", - сказал Степашин, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли Путин отступить от требования вывести украинские войска из административных границ РФ. "Это же территория России по референдуму и Конституции. А потом, надо знать Путина", - пояснил он.
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, сша, владимир путин, сергей степашин, дональд трамп
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, США, Владимир Путин, Сергей Степашин, Дональд Трамп
02:26 04.12.2025 (обновлено: 02:37 04.12.2025)
 
Путин потребует вывести ВСУ из новых регионов России, считает Степашин

Степашин: Путин не отступит от требования вывести ВСУ из административных границ регионов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не отступит от требования вывести украинские войска из административных границ российских регионов, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
Переговоры Путина и спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа прошли во вторник в Кремле. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на них обсуждались территориальные проблемы, без которых Россия не видит решения украинского кризиса.
"Нет, нет и еще раз нет", - сказал Степашин, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли Путин отступить от требования вывести украинские войска из административных границ РФ.
"Это же территория России по референдуму и Конституции. А потом, надо знать Путина", - пояснил он.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФСШАВладимир ПутинСергей СтепашинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала