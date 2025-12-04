Путин потребует вывести ВСУ из новых регионов России, считает Степашин

https://1prime.ru/20251204/stepashin-865185508.html
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не отступит от требования вывести украинские войска из административных границ российских регионов, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Переговоры Путина и спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа прошли во вторник в Кремле. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на них обсуждались территориальные проблемы, без которых Россия не видит решения украинского кризиса. "Нет, нет и еще раз нет", - сказал Степашин, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли Путин отступить от требования вывести украинские войска из административных границ РФ. "Это же территория России по референдуму и Конституции. А потом, надо знать Путина", - пояснил он.
