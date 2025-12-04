https://1prime.ru/20251204/svyaz-865203498.html

В ГК "Спутникс" рассказали о разработке аналога Starlink

технологии

рф

максут шадаев

дмитрий григоренко

афк "система"

минцифры

связь

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Группа компаний "Спутникс" (входит в АФК "Система") подала заявку на выделение частот для спутниковой группировки, которая позволит подключаться к спутниковому интернету напрямую со смартфона, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Группа компаний "Спутникс" действительно подала заявку на выделение частот в связи с разработкой перспективной спутниковой группировки D2C. По нашему мнению, предложенные частоты подходят для данной системы связи", - сказали в пресс-службе. Технология D2C (Direct-to-Cellular) обеспечивает взаимодействие пользовательского устройства и спутниковой сети напрямую, без использования базовых станций, терминалов или внешних антенн для передачи сигнала. В компании отметили, что говорить о конкретных сроках запуска пока рано, потому что инвестиции направлены на опытно-конструкторские работы и тестирование технологии. Группировка, которая будет работать в режиме D2C, позволит предоставлять услуги связи максимально широкому кругу пользователей, в особенности в труднодоступных регионах. "Конкуренция и синергия в этой сфере не исключена, так как различные системы могут дополнять друг друга в зависимости от потребностей клиентов", - добавили в ГК "Спутникс". Сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки также создает российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". В июне 2023 года были запущены первые три аппарата на низкие орбиты. В мае прошлого года компания запустила еще три спутника связи, на которых впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты используют связь 5G. В декабре 2025 года компания планирует запустить 16 аппаратов низкоорбитальной спутниковой группировки. В ноябре 2024 года Минцифры РФ сообщило, что "Бюро 1440" инвестирует более 300 миллиардов рублей в строительство, а министерство направит более 100 миллиардов рублей на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков. Костяк российской низкоорбитальной спутниковой группировки будет сформирован к 2027 году, эта разработка обеспечит быстрый и недорогой интернет, а также возможность подключаться к нему на всей территории России, сообщал ранее глава Минцифры Максут Шадаев. Позже вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что поэтапный запуск низкоорбитальной спутниковой группировки планируется осуществить до 2030 года.

