Москва и Ташкент прорабатывают участие в модернизации ТЭС, заявил Маршавин - 04.12.2025, ПРАЙМ
Москва и Ташкент прорабатывают участие в модернизации ТЭС, заявил Маршавин
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан прорабатывают возможность участия компаний РФ в проектах по модернизации узбекистанских ТЭС и строительству в стране новых объектов генерации, сообщили в Минэнерго РФ по итогам 26-го заседания Межправительственной российско-узбекской комиссии, в котором принял участие замминистра Роман Маршавин. "Сторонами прорабатывается возможность привлечения российских компаний в проекты по модернизации узбекистанских ТЭС, а также строительства новых объектов генерации. С целью обмена опытом и лучшими практиками в сфере гидроэнергетики создана российско-узбекистанская межминистерская рабочая группа по сотрудничеству в области безопасности гидротехнических сооружений", - сказано в сообщении.
россия, рф, узбекистан
РОССИЯ, РФ, УЗБЕКИСТАН
18:27 04.12.2025
 
Москва и Ташкент прорабатывают участие в модернизации ТЭС, заявил Маршавин

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан прорабатывают возможность участия компаний РФ в проектах по модернизации узбекистанских ТЭС и строительству в стране новых объектов генерации, сообщили в Минэнерго РФ по итогам 26-го заседания Межправительственной российско-узбекской комиссии, в котором принял участие замминистра Роман Маршавин.
"Сторонами прорабатывается возможность привлечения российских компаний в проекты по модернизации узбекистанских ТЭС, а также строительства новых объектов генерации. С целью обмена опытом и лучшими практиками в сфере гидроэнергетики создана российско-узбекистанская межминистерская рабочая группа по сотрудничеству в области безопасности гидротехнических сооружений", - сказано в сообщении.
Чаты
Заголовок открываемого материала