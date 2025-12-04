https://1prime.ru/20251204/tes-865219251.html
Москва и Ташкент прорабатывают участие в модернизации ТЭС, заявил Маршавин
Москва и Ташкент прорабатывают участие в модернизации ТЭС, заявил Маршавин - 04.12.2025
Москва и Ташкент прорабатывают участие в модернизации ТЭС, заявил Маршавин
Россия и Узбекистан прорабатывают возможность участия компаний РФ в проектах по модернизации узбекистанских ТЭС и строительству в стране новых объектов... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T18:27+0300
2025-12-04T18:27+0300
2025-12-04T18:27+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан прорабатывают возможность участия компаний РФ в проектах по модернизации узбекистанских ТЭС и строительству в стране новых объектов генерации, сообщили в Минэнерго РФ по итогам 26-го заседания Межправительственной российско-узбекской комиссии, в котором принял участие замминистра Роман Маршавин. "Сторонами прорабатывается возможность привлечения российских компаний в проекты по модернизации узбекистанских ТЭС, а также строительства новых объектов генерации. С целью обмена опытом и лучшими практиками в сфере гидроэнергетики создана российско-узбекистанская межминистерская рабочая группа по сотрудничеству в области безопасности гидротехнических сооружений", - сказано в сообщении.
Москва и Ташкент прорабатывают участие в модернизации ТЭС, заявил Маршавин
Маршавин: Москва и Ташкент прорабатывают участие в модернизации узбекистанских ТЭС