Москва и Ташкент прорабатывают участие в модернизации ТЭС, заявил Маршавин

Москва и Ташкент прорабатывают участие в модернизации ТЭС, заявил Маршавин

2025-12-04T18:27+0300

россия

рф

узбекистан

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан прорабатывают возможность участия компаний РФ в проектах по модернизации узбекистанских ТЭС и строительству в стране новых объектов генерации, сообщили в Минэнерго РФ по итогам 26-го заседания Межправительственной российско-узбекской комиссии, в котором принял участие замминистра Роман Маршавин. "Сторонами прорабатывается возможность привлечения российских компаний в проекты по модернизации узбекистанских ТЭС, а также строительства новых объектов генерации. С целью обмена опытом и лучшими практиками в сфере гидроэнергетики создана российско-узбекистанская межминистерская рабочая группа по сотрудничеству в области безопасности гидротехнических сооружений", - сказано в сообщении.

рф

узбекистан

россия, рф, узбекистан