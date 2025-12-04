https://1prime.ru/20251204/toplivo-865210133.html
Все российские энергообъекты обеспечили необходимыми запасами топлива
2025-12-04T15:51+0300
энергетика
россия
газ
рф
сергей цивилев
михаил мишустин
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Все энергетические объекты в России обеспечены необходимыми запасами топлива, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Все энергообъекты, в целом, обеспечены необходимыми запасами топлива", - сказал он в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Цивилев отметил, что плановые поставки энергоресурсов в рамках Северного завоза завершены, подземные газовые хранилища заполнены до целевых показателей.
