Все российские энергообъекты обеспечили необходимыми запасами топлива
Все энергетические объекты в России обеспечены необходимыми запасами топлива, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. | 04.12.2025, ПРАЙМ
энергетика
россия
газ
рф
сергей цивилев
михаил мишустин
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Все энергетические объекты в России обеспечены необходимыми запасами топлива, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Все энергообъекты, в целом, обеспечены необходимыми запасами топлива", - сказал он в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Цивилев отметил, что плановые поставки энергоресурсов в рамках Северного завоза завершены, подземные газовые хранилища заполнены до целевых показателей.
2025
россия, газ, рф, сергей цивилев, михаил мишустин
Энергетика, РОССИЯ, Газ, РФ, Сергей Цивилев, Михаил Мишустин
15:51 04.12.2025
 
Цистерна с нефтепродуктами
Цистерна с нефтепродуктами - ПРАЙМ, 04.12.2025
Цистерна с нефтепродуктами. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Все энергетические объекты в России обеспечены необходимыми запасами топлива, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Все энергообъекты, в целом, обеспечены необходимыми запасами топлива", - сказал он в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Цивилев отметил, что плановые поставки энергоресурсов в рамках Северного завоза завершены, подземные газовые хранилища заполнены до целевых показателей.
 
