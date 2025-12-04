Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Белоруссия создадут совместную рабочую группу по торговле - 04.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия создадут совместную рабочую группу по торговле
Россия и Белоруссия создадут совместную рабочую группу по торговле - 04.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия создадут совместную рабочую группу по торговле
Россия и Белоруссия договорились создать совместную рабочую группу по торговле, в том числе, по вопросам взаимного доступа на рынки, сообщили в Минпромторге РФ. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T13:45+0300
2025-12-04T13:45+0300
экономика
россия
бизнес
белоруссия
рф
минпромторг
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия договорились создать совместную рабочую группу по торговле, в том числе, по вопросам взаимного доступа на рынки, сообщили в Минпромторге РФ. Статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках рабочей поездки в Белоруссию провел ряд двусторонних встреч с белорусскими коллегами из ведомств, а также посетил торговые предприятия. "Роман Чекушов встретился с первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Натальей Василевской. Стороны договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам торговли, включая вопросы взаимного доступа на рынки стран, ценообразования и электронной торговли", - говорится в сообщении. В рамках встречи с заместителями министра промышленности Белоруссии Денисом Бакеем и Леонидом Рыжковским были обсуждены дальнейшие аспекты сотрудничества двух стран в сфере промышленности. "Необходимо стремиться к дальнейшей синхронизации промышленной политики государств с целью обеспечения равенства доступа промышленной продукции российского и белорусского производства на рынки наших стран, а также обеспечивать единство требований к правилам подтверждения происхождения продукции", – отметил Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой ведомства.
белоруссия
рф
россия, бизнес, белоруссия, рф, минпромторг, торговля
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, РФ, Минпромторг, торговля
13:45 04.12.2025
 
Россия и Белоруссия создадут совместную рабочую группу по торговле

Россия и Белоруссия договорились создать совместную рабочую группу по торговле

© РИА Новости . Андрей Александров
Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Государственные флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Александров
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия договорились создать совместную рабочую группу по торговле, в том числе, по вопросам взаимного доступа на рынки, сообщили в Минпромторге РФ.
Статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках рабочей поездки в Белоруссию провел ряд двусторонних встреч с белорусскими коллегами из ведомств, а также посетил торговые предприятия.
"Роман Чекушов встретился с первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Натальей Василевской. Стороны договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам торговли, включая вопросы взаимного доступа на рынки стран, ценообразования и электронной торговли", - говорится в сообщении.
В рамках встречи с заместителями министра промышленности Белоруссии Денисом Бакеем и Леонидом Рыжковским были обсуждены дальнейшие аспекты сотрудничества двух стран в сфере промышленности.
"Необходимо стремиться к дальнейшей синхронизации промышленной политики государств с целью обеспечения равенства доступа промышленной продукции российского и белорусского производства на рынки наших стран, а также обеспечивать единство требований к правилам подтверждения происхождения продукции", – отметил Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой ведомства.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесБЕЛОРУССИЯРФМинпромторгторговля
 
 
