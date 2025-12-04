Россия и Белоруссия создадут совместную рабочую группу по торговле

https://1prime.ru/20251204/torgovlya-865202684.html

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия договорились создать совместную рабочую группу по торговле, в том числе, по вопросам взаимного доступа на рынки, сообщили в Минпромторге РФ. Статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках рабочей поездки в Белоруссию провел ряд двусторонних встреч с белорусскими коллегами из ведомств, а также посетил торговые предприятия. "Роман Чекушов встретился с первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Натальей Василевской. Стороны договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам торговли, включая вопросы взаимного доступа на рынки стран, ценообразования и электронной торговли", - говорится в сообщении. В рамках встречи с заместителями министра промышленности Белоруссии Денисом Бакеем и Леонидом Рыжковским были обсуждены дальнейшие аспекты сотрудничества двух стран в сфере промышленности. "Необходимо стремиться к дальнейшей синхронизации промышленной политики государств с целью обеспечения равенства доступа промышленной продукции российского и белорусского производства на рынки наших стран, а также обеспечивать единство требований к правилам подтверждения происхождения продукции", – отметил Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой ведомства.

