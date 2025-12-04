Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что США накопили огромный внешний долг - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/tramp-865183699.html
Трамп заявил, что США накопили огромный внешний долг
Трамп заявил, что США накопили огромный внешний долг - 04.12.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США накопили огромный внешний долг
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна накопила огромный внешний долг из-за глупого руководства. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T00:52+0300
2025-12-04T00:52+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865183699.jpg?1764798768
ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна накопила огромный внешний долг из-за глупого руководства. "У нас были глупые люди во власти, много глупых людей. Поэтому у нас долг 38 триллионов долларов", - сказал Трамп в Белом доме. Он подчеркнул, что введенные им пошлины помогут сократить внешний долг. "С их помощью мы начинаем расплачиваться с долгом", - сказал Трамп.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
00:52 04.12.2025
 
Трамп заявил, что США накопили огромный внешний долг

Трамп: США накопили огромный внешний долг из-за глупого руководства

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна накопила огромный внешний долг из-за глупого руководства.
"У нас были глупые люди во власти, много глупых людей. Поэтому у нас долг 38 триллионов долларов", - сказал Трамп в Белом доме.
Он подчеркнул, что введенные им пошлины помогут сократить внешний долг.
"С их помощью мы начинаем расплачиваться с долгом", - сказал Трамп.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала