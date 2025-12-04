https://1prime.ru/20251204/tramp-865183699.html
Трамп заявил, что США накопили огромный внешний долг
ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна накопила огромный внешний долг из-за глупого руководства.
"У нас были глупые люди во власти, много глупых людей. Поэтому у нас долг 38 триллионов долларов", - сказал Трамп в Белом доме.
Он подчеркнул, что введенные им пошлины помогут сократить внешний долг.
"С их помощью мы начинаем расплачиваться с долгом", - сказал Трамп.
