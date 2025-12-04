Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США подпишут соглашения с Руандой и ДР Конго по разработке минералов - 04.12.2025, ПРАЙМ
США подпишут соглашения с Руандой и ДР Конго по разработке минералов
ВАШИНГТОН, 4 дек – ПРАЙМ. США подпишут двусторонние соглашения с Руандой и ДР Конго по разработке критически важных минералов, сообщил президент страны Дональд Трамп. "Сегодня США также подписывают собственные двусторонние соглашения с Конго и Руандой, которые откроют новые возможности для США в доступе к критически важным минералам и принесут экономическую выгоду всем сторонам", - сказал Трамп в ходе церемонии подписания мирного соглашения между ДРК и Руандой.
22:48 04.12.2025
 
Трамп: США подпишут с ДР Конго соглашения о разработке критически важных минералов

ВАШИНГТОН, 4 дек – ПРАЙМ. США подпишут двусторонние соглашения с Руандой и ДР Конго по разработке критически важных минералов, сообщил президент страны Дональд Трамп.
"Сегодня США также подписывают собственные двусторонние соглашения с Конго и Руандой, которые откроют новые возможности для США в доступе к критически важным минералам и принесут экономическую выгоду всем сторонам", - сказал Трамп в ходе церемонии подписания мирного соглашения между ДРК и Руандой.
США направят в ДРК и Руанду компании для добычи редкоземельных ресурсов
США направят в ДРК и Руанду компании для добычи редкоземельных ресурсов
22:26
 
