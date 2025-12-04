https://1prime.ru/20251204/tramp-865224928.html

США подпишут соглашения с Руандой и ДР Конго по разработке минералов

США подпишут соглашения с Руандой и ДР Конго по разработке минералов

2025-12-04T22:48+0300

ВАШИНГТОН, 4 дек – ПРАЙМ. США подпишут двусторонние соглашения с Руандой и ДР Конго по разработке критически важных минералов, сообщил президент страны Дональд Трамп. "Сегодня США также подписывают собственные двусторонние соглашения с Конго и Руандой, которые откроют новые возможности для США в доступе к критически важным минералам и принесут экономическую выгоду всем сторонам", - сказал Трамп в ходе церемонии подписания мирного соглашения между ДРК и Руандой.

