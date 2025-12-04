https://1prime.ru/20251204/tramp-865224928.html
США подпишут соглашения с Руандой и ДР Конго по разработке минералов
США подпишут соглашения с Руандой и ДР Конго по разработке минералов - 04.12.2025, ПРАЙМ
США подпишут соглашения с Руандой и ДР Конго по разработке минералов
США подпишут двусторонние соглашения с Руандой и ДР Конго по разработке критически важных минералов, сообщил президент страны Дональд Трамп. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T22:48+0300
2025-12-04T22:48+0300
2025-12-04T22:48+0300
россия
мировая экономика
сша
руанда
конго
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
ВАШИНГТОН, 4 дек – ПРАЙМ. США подпишут двусторонние соглашения с Руандой и ДР Конго по разработке критически важных минералов, сообщил президент страны Дональд Трамп. "Сегодня США также подписывают собственные двусторонние соглашения с Конго и Руандой, которые откроют новые возможности для США в доступе к критически важным минералам и принесут экономическую выгоду всем сторонам", - сказал Трамп в ходе церемонии подписания мирного соглашения между ДРК и Руандой.
https://1prime.ru/20251204/tramp-865224336.html
сша
руанда
конго
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, руанда, конго, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, США, РУАНДА, Конго, Дональд Трамп
США подпишут соглашения с Руандой и ДР Конго по разработке минералов
Трамп: США подпишут с ДР Конго соглашения о разработке критически важных минералов