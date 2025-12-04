https://1prime.ru/20251204/tsentrobank-865211013.html
ЦБ назвал международные резервы на 28 ноября
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 21 по 28 ноября увеличились на 0,6% и составили 733,4 миллиарда долларов, сообщает Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 28 ноября 2025 года составили 733,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,3 миллиарда долларов США, или на 0,6%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 21 ноября составляли 729,1 миллиарда долларов. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
