НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Россия по темпам цифровизации ключевых отраслей экономики и госструктур вышла на исторический максимум, расходы на IT последние 5-6 лет ежегодно растут в среднем больше чем на 20%, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. "Как вы знаете, в 2022 году все ведущие западные вендоры покинули российский рынок. При этом мы по темпам цифровизации ключевых отраслей экономики и государственных структур вышли на исторический максимум. Расходы на информационные технологии в нашей стране последние 5-6 лет растут в среднем больше, чем на 20%", - сказал Шадаев на Российско-индийском бизнес-форуме, организованном Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). По его словам, возникла открытая большая ниша для новых больших проектов. Российская сторона внимательно наблюдает за развитием IT-индустрии в Индии, анализирует эффективность действующих государственных программ поддержки отрасли, а также радуется успехам индийских разработчиков. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
15:04 04.12.2025
 
Россия вышла на исторический максимум по темпам цифровизации, заявил Шадаев

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Россия по темпам цифровизации ключевых отраслей экономики и госструктур вышла на исторический максимум, расходы на IT последние 5-6 лет ежегодно растут в среднем больше чем на 20%, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
"Как вы знаете, в 2022 году все ведущие западные вендоры покинули российский рынок. При этом мы по темпам цифровизации ключевых отраслей экономики и государственных структур вышли на исторический максимум. Расходы на информационные технологии в нашей стране последние 5-6 лет растут в среднем больше, чем на 20%", - сказал Шадаев на Российско-индийском бизнес-форуме, организованном Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).
По его словам, возникла открытая большая ниша для новых больших проектов. Российская сторона внимательно наблюдает за развитием IT-индустрии в Индии, анализирует эффективность действующих государственных программ поддержки отрасли, а также радуется успехам индийских разработчиков.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
 
Заголовок открываемого материала