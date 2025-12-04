https://1prime.ru/20251204/tssr-865185763.html

В ЦСР рассказали о росте интереса китайских туристов к России

В ЦСР рассказали о росте интереса китайских туристов к России - 04.12.2025, ПРАЙМ

В ЦСР рассказали о росте интереса китайских туристов к России

Взаимный безвизовый режим между Китаем и РФ взбодрил интерес китайских путешественников к России: через полчаса после новости о введении безвиза запросы на... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T03:02+0300

2025-12-04T03:02+0300

2025-12-04T03:02+0300

россия

бизнес

экономика

китай

рф

кнр

владимир путин

цср

мид китая

мид кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865185763.jpg?1764806560

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Взаимный безвизовый режим между Китаем и РФ взбодрил интерес китайских путешественников к России: через полчаса после новости о введении безвиза запросы на китайских онлайн-платформах на авиабилеты в РФ удвоились, подсчитал для РИА Новости Центр стратегических разработок (ЦСР). В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз. "Мгновенный взрывной рост поисковых запросов в первый и последующие дни после объявления взаимного безвизового режима - яркое доказательство того, что визовый режим был ключевым сдерживающим фактором для спонтанных и самостоятельных поездок. Рынок буквально "ждал" этого решения", - сообщили в ЦСР. "На ключевой платформе для путешественников в Китае Ctrip 1 декабря поиск направлений в Россию удвоился. Tongcheng Travel выявила такой же рост всего за полчаса после публикации новости: больше всего интерес к России проявили жители Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Чэнду и Харбина", - поделились там. Отмечается, что другая азиатская онлайн-платформа менее чем за час после объявления зафиксировала активный поиск авиабилетов в Россию. Так, в первые сутки он вырос более чем в 8 раз, а объем бронирований - почти в 5 раз. При этом значительный рост поиска по направлениям в Санкт-Петербург и Москву зарегистрирован из Урумчи - крупнейшего хаба на западе Китая и "воздушных ворот" в Россию. По данным аналитиков ЦСР, интерес к вылетам в Санкт-Петербург из Урумчи вырос в 17 раз, из Циндао - в 16 раз, из Сямэнь - в 12. Полетами из Ханчжоу и Харбина начали интересоваться в 4,6 раза больше, из Шэньян - в 3,5 раза, а из Гуанчжоу - вдвое. В свою очередь популярность полетов в Москву из Чэнде и Чжаньцзян выросла в 11 раз, из Янчжоу, Иньчуань, Яньтай - более чем в 4 раза, а из Пекина - в 1,5 раза. Специалисты отметили, что активность пользователей из Урумчи, Циндао, Сямэня и других городов демонстрирует, что безвиз открывает Россию для новой, массовой аудитории за пределами мегаполисов. МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.

китай

рф

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, рф, кнр, владимир путин, цср, мид китая, мид кнр