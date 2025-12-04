https://1prime.ru/20251204/turtsiya-865205559.html

Турция продлила газовые контракты с Россией

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Турция утвердила продление двух истекающих контрактов на импорт российского газа на один год, рассматривает инвестиции в добычу газа в США, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. "Турция завершила продление на один год двух истекающих контрактов на импорт газа из России общим объемом 22 миллиарда кубометров и рассматривает возможность инвестировать в добычу газа в США в рамках диверсификации источников энергии", - пишет агентство Reuters со ссылкой на министра."Botas завершила заключение контракта", - сказал агентству министр, имея в виду турецкую государственную нефтегазовую компанию, которая импортирует газ по договоренности с "Газпромом". Министр также отметил на пресс-конференции, что страна рассматривает возможность инвестирования в добычу на рынке США, передает агентство. Блумберг со ссылкой на неназванные источники в начале ноября сообщал, что Россия и Турция ведут переговоры о продлении двух крупных соглашений по поставкам трубопроводного газа с сохранением годового объема поставок на уровне около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - с турецкой государственной компанией Botas на поставку 16 миллиардов кубометров газа в год по "Голубому потоку" и на 5,75 миллиарда кубометров по "Турецкому потоку" истекал в этом году.

