Источник: рынки закладывают снижение ставки ЦБ Турции на 150-200 пунктов

04.12.2025

2025-12-04

АНКАРА, 4 дек - ПРАЙМ. Финансовые рынки закладывают снижение ключевой ставки Центральным банком Турции на заседании 11 декабря сразу на 150-200 базисных пунктов на фоне данных по ноябрьской инфляции, оказавшихся слабее прогнозов, сообщил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе. Центральный банк Турции на предыдущем заседании 23 октября снизил ключевую ставку с 40,5% до 39,5%. По последним данным Института статистики (TUIK), годовая инфляция в ноябре замедлилась до 31,07% с 32,87% в октябре. Независимая исследовательская группа ENAG оценила ноябрьский рост потребительских цен в 2,13%, а годовой показатель - в 56,82%. "Рынок теперь закладывает смягчение на 150–200 базисных пунктов, что сразу поддержало банковский сектор: индекс банков Стамбульской фондовой биржи вырос более чем на 1,2%", - заявил собеседник агентства. По его словам, усиление ожиданий смягчения политики стимулировало покупки турецких облигаций иностранными инвесторами. Центральный банк Турции перешел к жесткой денежно-кредитной политике в июне 2023 года, повысив ключевую ставку с 8,5% до 15%. В дальнейшем она последовательно увеличивалась и достигла 50% в марте прошлого года, после чего оставалась неизменной до конца года. В декабре 2024-го ставка была снижена до 47,5%, а в сентябре текущего года достигла 40,5%.

